Temptation Island, Cristian e Soraya sorprendono tutti: riavvicinamento in corso? Cosa sta succedendo

Tra le coppie che hanno fatto maggiormente discutere nell'ultima edizione di Temptation Island c'è senza dubbio quella formata da Cristian Mascolino e Soraya Sabetta. Il loro viaggio nei sentimenti si è concluso con la separazione e, anche un mese dopo la fine delle registrazioni, entrambi avevano confermato la decisione di proseguire ognuno per la propria strada.

Durante il programma i due hanno vissuto esperienze molto diverse. Soraya Sabetta aveva instaurato un rapporto di complicità con il single Dimitri Hristov, sottolineando più volte le difficoltà che caratterizzavano la relazione. Cristian Mascolino, invece, aveva mantenuto un atteggiamento più riservato. Una volta terminato il reality, lui aveva iniziato a frequentare la tentatrice Nicole Cena, mentre Soraya Sabetta aveva fatto sapere di non voler approfondire la conoscenza con il tentatore.

Le parole di Soraya Sabetta

Nonostante la rottura, nei giorni successivi Soraya aveva sorpreso molti utenti con un messaggio dai toni concilianti nei confronti dell'ex fidanzato. La giovane aveva ammesso i propri errori, definendo Cristian una persona "meravigliosa" e augurando a entrambi di trovare la felicità sentimentale che meritano.

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Parole che avevano fatto nascere i primi dubbi tra i fan, convinti che tra i due potesse esserci ancora un legame.

La replica di Cristian Mascolino

Nelle ultime ore è stato Cristian ad attirare l'attenzione. Rispondendo a un commento su TikTok, nel quale veniva accusato di essere stato semplicemente più abile della sua ex durante il programma, il ragazzo ha utilizzato espressioni che sembrano coinvolgere anche Soraya, lasciando intendere che tra loro possa esserci ancora un dialogo.

Inoltre, Cristian ha messo "mi piace" a un commento che sottolineava come, in una relazione, raramente esista una sola vittima o un solo colpevole, ma che spesso entrambe le persone condividano responsabilità, ferite e incomprensioni.

I like che fanno discutere

Anche Soraya ha alimentato le indiscrezioni. La giovane ha apprezzato alcuni commenti nei quali gli utenti ipotizzano che, nonostante tutto, tra lei e Cristian continui a esserci un forte affetto e che i due possano aver chiarito quanto accaduto dopo il programma.

Per molti follower questi gesti rappresentano segnali di distensione e rispetto reciproco, se non addirittura l'inizio di un possibile riavvicinamento.

Il dettaglio su Instagram

A rendere ancora più insistenti le voci ci ha pensato una recente pubblicazione di Soraya su Instagram. Nell'ultima immagine di una carrellata fotografica compare infatti un biglietto con la frase "I tuoi occhi color mare", la stessa dedicata in passato a Cristian e presente in una cartella del suo profilo social.

Secondo i fan, quella frase richiamerebbe anche un anello a forma di cuore che Cristian le aveva regalato durante la loro storia. Un dettaglio che, per molti, non sarebbe affatto casuale.