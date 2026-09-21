GF Vip, il fidanzato di Piera Meloni in lacrime: «Se si innamora di Alessandro, la lascio andare»

Sono bastati pochi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip perché intorno a Piera Meloni si accendessero i primi rumors sentimentali. Nelle prime 48 ore del reality la concorrente aveva parlato più volte del fidanzato Gian Marco Ciaccia, ma dopo l’ingresso di Alessandro Roncaccia, ex volto di Italia Shore, la particolare sintonia tra i due non è passata inosservata al pubblico.

A commentare quanto sta accadendo è stato proprio Gian Marco. Come riportato da Biccy.it, durante una diretta Twitch con Il Rosso e altri amici il ragazzo ha parlato delle immagini che arrivano dalla Casa, senza riuscire a trattenere la commozione.

«È una situazione molto difficile, è una situazione complicata. Io stesso non so come gestirla perché sono l’ultimo ragazzo che ha sicurezza di sé. Sono un ragazzo insicuro e quindi questa situazione mi crea tanti problemi». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Gian Marco ha ammesso che alcuni atteggiamenti della fidanzata «possono veramente far pensare altro», ribadendo però la stima nei suoi confronti: «Sono completamente orgoglioso di lei. Sicuramente, quando vedo certe cose, non sorrido, ma purtroppo fanno parte del gioco».

«Se si innamora di Alessandro non posso fare nulla»

Nonostante la gelosia e le difficoltà del momento, Gian Marco ha spiegato di voler continuare a sostenere Piera durante la sua esperienza al GF Vip: «L’unica cosa che posso fare, da ragazzo che la ama, è supportarla e cercare di starle vicino da lontano. È normale che certe situazioni dispiacciano anche a me, però ho imparato ad accettarle per quello che sono e per quello che rappresentano all’interno del gioco».

Poi il passaggio più delicato, quando Ciaccia ha preso in considerazione anche l’eventualità che tra Piera e Alessandro possa nascere qualcosa di più importante: «Se lei dovesse innamorarsi di un altro, non possiamo obbligare le persone ad amarci. Metti caso che dovesse innamorarsi di Alessandro, io non posso fare nulla». E ha aggiunto: «L’ultima dimostrazione d’amore che posso dare a quella persona, se si fosse veramente innamorata di qualcun altro, è lasciarla andare».

Il messaggio a Piera tra le lacrime

Gian Marco ha infine ribadito di amare Piera e di volerla aspettare fuori dalla Casa. La diretta si è conclusa con un messaggio rivolto direttamente alla fidanzata: «Pipina, in bocca al lupo. Io ti amo, sarò qui ad aspettarti. Lo sai». Parole pronunciate tra le lacrime che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione dei fan del reality. Ora resta da capire se quella tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sia soltanto una complicità nata all’interno della Casa o se il loro rapporto sia destinato a diventare qualcosa di più.