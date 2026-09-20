GF Vip, esplode il ‘cacca-gate' nella Casa: il mistero nella notte e la caccia al colpevole

Altro che nomination, strategie e primi flirt. Nella Casa del Grande Fratello Vip è già scoppiato un caso decisamente meno glamour: il “cacca-gate”.

È accaduto nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre, subito dopo la seconda puntata del reality di Canale 5. Una serata che aveva completato il cast con gli ingressi di Andreas Müller, Guendalina Tavassi, Alex Belli, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia.

Spente le luci della diretta, però, l'attenzione dei Vip si è spostata su tutt'altro. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Il “cacca-gate” nella notte al GF Vip

Come si vede nel video circolato nelle ultime ore, tra gli inquilini della Casa parte una discussione tanto surreale quanto imbarazzante. Qualcuno avrebbe lasciato una sgradevole “sorpresa”, scatenando immediatamente commenti, reazioni disgustate e soprattutto una domanda: chi è stato?

Ed è bastato poco perché quello che poteva essere un semplice incidente domestico assumesse i contorni di un vero e proprio “cacca-gate”. Un mistero che potrebbe sembrare senza precedenti. Invece, chi segue da anni il Grande Fratello sa bene che episodi del genere nella Casa sono già accaduti.

E più di una volta.

Sophie Codegoni e la cacca nel bidet

Uno dei casi più famosi risale al Grande Fratello Vip 2021 e vide protagoniste Sophie Codegoni e Valeria Marini.

Durante una discussione sui turni delle pulizie, Sophie raccontò di essersi trovata a dover pulire escrementi lasciati nel bidet. La Codegoni sostenne addirittura di conoscere l'identità dei responsabili e parlò di quattro persone, senza però rivelarne i nomi. Valeria Marini confermò di essersi imbattuta anche lei nella stessa sgradevole situazione.

La vicenda diventò rapidamente uno dei momenti più trash di quell'edizione e la domanda su chi fosse il responsabile rimase sostanzialmente senza risposta.

Quando Francesca Cipriani e Jo Squillo fecero la scoperta

Quella stessa edizione aveva già regalato un altro episodio decisamente poco edificante.

Francesca Cipriani e Jo Squillo si accorsero della presenza di qualcosa di sospetto sul pavimento della Casa. Anche in quel caso si parlò apertamente di escrementi lasciati da uno degli inquilini, con inevitabili reazioni di disgusto.

Un episodio che contribuì ad alimentare le discussioni sulle condizioni igieniche all'interno della Casa.

Bagni e pulizie, un problema ricorrente al Grande Fratello

Negli anni le discussioni sull'utilizzo dei bagni e sulla pulizia degli spazi comuni sono diventate quasi un appuntamento fisso del reality.

Nel 2022, per esempio, Patrizia Rossetti affrontò il tema in maniera decisamente esplicita, avvertendo i coinquilini della necessità di trovare il bagno libero quando ne aveva bisogno.

Convivere ventiquattro ore su ventiquattro sotto lo stesso tetto significa infatti condividere cucina, camere da letto e soprattutto bagni. Ed è proprio lì che, edizione dopo edizione, sono nate alcune delle discussioni più improbabili della storia del programma.

GF Vip 2026, è già caccia al responsabile

La nuova edizione del GF Vip, condotta da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste, è iniziata soltanto da pochi giorni. Il cast è composto da 18 concorrenti e dopo la puntata di sabato 19 settembre il gruppo è ormai al completo.

Eppure, prima ancora che possano nascere le grandi dinamiche sentimentali e le rivalità destinate ad accompagnare i prossimi mesi, la Casa ha già il suo primo mistero.

Per il momento non c'è una risposta certa. Ma una cosa è sicura: la “maledizione” del bagno del Grande Fratello ha colpito ancora.