GF Vip, ascolti in calo nella seconda puntata: nuovi ingressi, tensioni e primi flirt

Secondo appuntamento con il Grande Fratello Vip, che nella serata di sabato 19 settembre ha completato il cast e iniziato ad accendere le prime vere dinamiche all'interno della Casa.

Prima di entrare nel vivo della puntata, però, uno sguardo agli ascolti. Il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha raccolto 1.532.000 spettatori, pari al 15,8% di share.

Un risultato inferiore rispetto all'esordio di giovedì 17 settembre, quando il programma aveva ottenuto 1.879.000 spettatori e il 16,92% di share. In termini assoluti, dunque, la seconda puntata ha perso circa 347mila spettatori, oltre un punto percentuale di share. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Cinque nuovi concorrenti entrano nella Casa

La serata è servita innanzitutto a completare il cast. A varcare la Porta Rossa sono stati Andreas Müller, Guendalina Tavassi, Alex Belli, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia.

Il primo a entrare è stato Andreas Müller, accompagnato da una sorpresa della moglie Veronica Peparini, arrivata in studio per incoraggiarlo prima dell'inizio della sua avventura.

Poi è stata la volta di Guendalina Tavassi, tornata nella Casa a distanza di sedici anni dalla sua prima partecipazione al reality. L'influencer non ha nascosto l'emozione nel ricordare quanto il Grande Fratello abbia inciso sulla sua vita.

Ingresso decisamente più spettacolare per Alex Belli, che ha subito promesso di regalare spettacolo. L'attore ha spiegato di voler mostrare una versione diversa e più matura di sé, anche alla luce della sua recente paternità.

Alex Belli già nel mirino di Moreno e Simone

E proprio Belli, ancora prima di mettere piede nella Casa, è diventato uno degli argomenti della serata.

Moreno Morello e Simone Annicchiarico hanno manifestato dubbi sulla spontaneità dell'attore, ricordando la sua precedente esperienza nel reality. Il sospetto è che la sua professione possa renderne difficile comprendere fino in fondo l'autenticità dei comportamenti.

Alex non si è tirato indietro e, una volta entrato, ha raccolto la provocazione promettendo a Moreno che riuscirà a fargli cambiare idea.

Michelle Masullo, compleanno con sorpresa

Serata particolare anche per Michelle Masullo, che ha festeggiato il suo 27esimo compleanno proprio entrando al Grande Fratello Vip.

Ad attenderla una gigantesca torta dalla quale è spuntata Valeria Marini, pronta a cantarle gli auguri.

Ultimo ingresso quello del pugile Alessandro Roncaccia, subito coinvolto in una bachata con Megan Ria. Tra i due è apparso immediatamente un certo feeling, tanto da alimentare già le prime curiosità su un possibile flirt nella Casa.

Megan Ria racconta la sua infanzia

Non sono mancati momenti più intimi. Megan Ria ha raccontato alcuni passaggi difficili della propria infanzia e quanto la danza sia stata importante nella sua vita.

La ballerina è tornata anche sul rapporto con Franceska Nuredini, alla quale è stata molto legata fin dall'adolescenza. Oggi le due si sono allontanate, ma Megan ha ammesso di provare ancora affetto nei suoi confronti e di sperare in un futuro riavvicinamento.

Carmen Di Pietro e Moreno Morello conquistano l'immunità

Nel corso della puntata è arrivato anche il risultato del primo televoto, che non prevedeva un'eliminazione ma assegnava l'immunità.

A conquistare il favore del pubblico sono stati Carmen Di Pietro e Moreno Morello. Carmen ha ottenuto il 41,99% delle preferenze, Moreno il 27,87%. Più indietro Federica Morello con il 15,16% e Giancarlo Danto con il 14,98%.

Un secondo televoto flash ha invece coinvolto i cinque nuovi arrivati: il pubblico ha premiato Andreas Müller, che ha così ottenuto a sua volta l'immunità.

Prime scintille tra i concorrenti

Con la convivenza iniziano inevitabilmente anche i primi contrasti.

Moreno Morello non ha gradito la nomination ricevuta da Marina La Rosa, accusandola di incoerenza dopo le parole positive che lei avrebbe precedentemente speso nei suoi confronti.

Qualche malumore anche per Carmen Di Pietro, nominata da Alessandro Varsi, mentre tra Federica Morello e Giulia Provvedi le distanze sembrano già evidenti. Giulia ha accusato Federica di essere poco genuina e troppo impostata, ricevendo a sua volta il voto della concorrente.

Quattro concorrenti al televoto

La puntata si è conclusa con le nuove nomination. Al televoto sono finiti Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Giancarlo Danto e Marina La Rosa.

Il pubblico dovrà scegliere chi salvare. Il concorrente che riceverà meno voti diventerà il primo candidato all'eliminazione di questa edizione.

Arriva il “biglietto di ritorno”

Ilary Blasi ha infine annunciato una delle novità del gioco: il “biglietto di ritorno”.

Ogni concorrente ha pescato una busta, ma soltanto una contiene il lasciapassare che consentirà al suo possessore di rientrare nella Casa dopo un'eventuale eliminazione. Nessuno, per il momento, conosce l'identità del concorrente fortunato: le buste saranno aperte soltanto al momento delle eliminazioni.

Con il cast ormai al completo, il Grande Fratello Vip entra dunque nella sua fase più propriamente televisiva: prime alleanze, antipatie, tensioni e possibili flirt cominciano a prendere forma. Il prossimo appuntamento servirà soprattutto a capire quali di queste dinamiche siano destinate a diventare centrali nella Casa.