GF Vip, bufera su Simone Annicchiarico dopo le parole su Sal Da Vinci: «Musica per sottosviluppati, è tutto tinto»

È entrato nella Casa del Grande Fratello Vip soltanto ieri sera, giovedì 17 settembre, ma Simone Annicchiarico ha già fatto parlare di sé. E a scatenare le prime reazioni sono state alcune sue parole rivolte a Sal Da Vinci e alla sua musica.

Il conduttore televisivo, 56 anni, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, è uno dei concorrenti della nona edizione del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Chi è Simone Annicchiarico

Nato nel 1970, Annicchiarico è cresciuto nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato a lavorare in televisione nel 1995 con Arriba!!! Arriba!!!, al fianco di Heather Parisi, per poi dedicarsi anche a programmi legati al cinema. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Nel 2007 ha condotto La valigia dei sogni su La7, mentre la grande popolarità è arrivata con Italia's Got Talent, programma che ha presentato prima insieme a Geppi Cucciari e successivamente con Belén Rodríguez. Nel 2024 è tornato sul piccolo schermo partecipando come concorrente a Tale e Quale Show.

Annicchiarico è anche scrittore e autore e ha una forte passione proprio per la musica: suona la chitarra, scrive canzoni e in passato è stato frontman di una cover band dei Led Zeppelin.

Il GF Vip rappresenta quindi per lui una nuova esposizione televisiva dopo alcuni anni nei quali le sue apparizioni sul piccolo schermo erano diventate più sporadiche.

Il commento sulla musica di Sal Da Vinci

A poche ore dall'ingresso nella Casa è però arrivata una frase destinata a far discutere. Questa mattina gli autori del Grande Fratello hanno svegliato i concorrenti con la consueta playlist musicale. Tra i brani trasmessi c'era anche “Per Sempre Sì” di Sal Da Vinci.

In cucina alcuni concorrenti, tra cui Moreno Morello, Marina La Rosa e Piera Meloni, hanno iniziato a seguire la coreografia della canzone. Annicchiarico ha provato a imitarli, mostrando però di non conoscere bene il brano.

Come riportato da MondoTV24, quando gli altri inquilini gli hanno fatto notare che avrebbe dovuto impararlo, è arrivato il commento del conduttore: «Ragazzi, ma questa è musica per sottosviluppati, insomma!»

Una frase pronunciata con il sorriso, ma decisamente pesante, che inevitabilmente ha attirato l'attenzione fuori dalla Casa.

«Sal Da Vinci? È tutto tinto»

La conversazione non è finita lì. Poco dopo Moreno Morello ha fatto notare ad Annicchiarico che gli mancava «un'intera era musicale», ricevendo come risposta: «Non voglio risolverla».

Il discorso si è quindi spostato direttamente su Sal Da Vinci. Annicchiarico ha spiegato di sapere chi fosse il cantante napoletano, interrogandosi inizialmente sulla sua età.

Poi ha aggiunto: «Tutto tinto. Lo so chi è, un neomelodico no?». Parole che rischiano di diventare uno dei primi casi di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, soprattutto considerando la grande popolarità raggiunta negli ultimi anni da Sal Da Vinci e dalla sua musica.

Per Simone Annicchiarico, dunque, sono bastate poche ore nella Casa per finire già nell’occhio del ciclone.