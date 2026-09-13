The 50, il cast prende forma: ecco i primi 40 concorrenti della seconda edizione

Le registrazioni della seconda stagione di The 50 sono entrate nel vivo e, mentre cresce l'attesa per il ritorno del reality, iniziano a filtrare nuove indiscrezioni sui concorrenti e soprattutto sulle prime dinamiche nate all'interno del gioco.

Secondo quanto riportato dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, il cast starebbe prendendo forma con diversi volti molto conosciuti dal pubblico dei reality. Ma le riprese avrebbero già regalato anche ritiri, eliminazioni e scontri particolarmente accesi.

Aida Nizar e Oriana Marzoli, tensione alle stelle

A catalizzare l'attenzione sarebbero soprattutto Aida Nizar e Oriana Marzoli, due personalità che difficilmente passano inosservate davanti alle telecamere. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, tra le due sarebbe scoppiato un confronto particolarmente duro, tanto che Aida e Oriana sarebbero arrivate quasi alle mani. Nizar avrebbe avuto momenti di forte tensione anche con Sonia Lorenzini.

Pugnaloni ha inoltre parlato di un clima molto complicato attorno alla concorrente spagnola, facendo un paragone con quanto accadde durante la sua partecipazione al Grande Fratello 15 condotto da Barbara D'Urso.

Insomma, Aida Nizar sembrerebbe già essere una delle protagoniste assolute della nuova edizione.

Altri dieci nomi per il cast di The 50

Nel frattempo emergono altri concorrenti che avrebbero preso parte alle registrazioni.

Tra questi ci sarebbero Carmen Borriello, Sofia Costantini, Manuel Di Bernardo, Mattia Fumagalli, Lorenzo Nobilio, Federica Rosatelli, Guendalina Canessa, Klodian Mihaj e il ballerino Alecksandro Rizzo.

Un gruppo che va ad aggiungersi ai numerosi personaggi già indicati nelle precedenti indiscrezioni, tra cui Alex Belli, Clizia Incorvaia, Dayane Mello, Elenoire Ferruzzi, Guendalina Tavassi, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta, Matilde Brandi, Lorenzo Spolverato, Stefania Orlando e Stefano Bettarini.

Nel cast figurerebbero inoltre Aida Yespica, Alberto Mezzetti, Genny Urtis, José Carlos Montoya, Lucia Ilardo e Sonia Lorenzini.

Jessica Morlacchi si sarebbe ritirata

Non tutti, però, sarebbero rimasti in gioco. Una delle indiscrezioni più sorprendenti riguarda Jessica Morlacchi, che secondo Pugnaloni avrebbe deciso di ritirarsi praticamente prima dell'inizio della competizione.

Non sono ancora chiare le ragioni della scelta, ma la cantante sarebbe dunque uscita molto presto dal reality.

Stefania Orlando eliminata? L'indizio sui social

Ci sarebbe già stata anche l'eliminazione di Stefania Orlando. A far nascere i sospetti è stata proprio la showgirl attraverso i social. Orlando si è infatti mostrata durante un viaggio in treno, accompagnando l'immagine con una frase che sembrerebbe lasciare pochi dubbi: «Si torna a casa». Un indizio interpretato come una conferma indiretta della sua uscita da The 50.

Situazione simile per Alecksandro Rizzo, che sui social ha annunciato di essere tornato, facendo pensare che anche la sua esperienza nel programma possa essere già terminata.