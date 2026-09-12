Dimitri Hristov punta una fidanzata di Temptation Island (tornata single)? L'indiscrezione

Nuovo possibile intreccio sentimentale tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Al centro delle indiscrezioni finiscono questa volta Iris De Lorenzis e Dimitri Hristov, uno dei tentatori che maggiormente si era fatto notare durante il reality condotto da Filippo Bisciglia.

A lanciare il gossip è Lorenzo Pugnaloni, secondo il quale Dimitri «ci starebbe provando con Iris». Un’indiscrezione che assume particolare interesse alla luce delle voci sempre più insistenti sulla presunta fine della relazione tra Iris e Andrea Petraroli.

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Iris e Andrea, la relazione sarebbe arrivata al capolinea

Iris e Andrea erano entrati a Temptation Island dopo tre anni di relazione e con una fiducia già fortemente compromessa. La giovane aveva infatti scoperto alcune chat del fidanzato con altre donne, circostanza che aveva contribuito alla decisione di mettere alla prova il loro rapporto davanti alle telecamere.

Nonostante un percorso particolarmente turbolento, i due avevano deciso di concedersi un'altra possibilità. Un mese dopo le registrazioni erano ancora insieme e Andrea aveva anche regalato a Iris un anello, gesto interpretato come il simbolo di un nuovo inizio.

Nelle ultime settimane, però, lo scenario sarebbe cambiato. Iris non indosserebbe più quell'anello, mentre alcuni enigmatici messaggi pubblicati sui social da Andrea hanno ulteriormente alimentato i sospetti. Al momento non è arrivata una conferma ufficiale della separazione, ma diversi indizi fanno pensare che la loro storia possa essere arrivata al capolinea.ù

Chi è Dimitri Hristov e il legame con Soraya Sabetta

Dimitri Hristov non è certamente un volto sconosciuto agli appassionati di Temptation Island. Nel villaggio dei sentimenti era stato protagonista di un forte avvicinamento a Soraya Sabetta, all'epoca fidanzata con Cristian Mascolino.

Tra Soraya e Dimitri erano nate confidenze, complicità e una sintonia sempre più evidente, tanto da contribuire ad acuire la crisi tra la ragazza e Cristian. Tra l'altro, durante il programma era emerso che Soraya e Dimitri si erano già incontrati prima del reality, circostanza che, secondo quanto spiegato da Filippo Bisciglia, non era conosciuta dalla produzione.

Dopo la fine delle registrazioni, Soraya e Dimitri avrebbero continuato a sentirsi. Il rapporto, tuttavia, non si sarebbe trasformato in una vera storia d'amore: secondo le indiscrezioni circolate all'epoca, sarebbe stato soprattutto lui a cercare di mantenere vivo il contatto, mentre Soraya non avrebbe avuto intenzione di approfondire la conoscenza sul piano sentimentale. Successivamente la stessa ex protagonista avrebbe fatto sapere di aver interrotto la frequentazione.

Dimitri avrebbe messo gli occhi su Iris

Ed è proprio qui che arriva il nuovo colpo di scena. Secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni, Dimitri adesso avrebbe rivolto le proprie attenzioni verso Iris De Lorenzis e «ci starebbe provando» con lei.

Non è chiaro, almeno per il momento, se Iris abbia ricambiato l'interesse dell'ex tentatore o se tra i due ci siano stati incontri o contatti più approfonditi. Si tratta dunque esclusivamente di un'indiscrezione, che non ha ancora trovato conferme da parte dei diretti interessati.

Il tempismo, però, inevitabilmente incuriosisce i fan: proprio mentre la storia tra Iris e Andrea sembrerebbe attraversare il momento più delicato – se non addirittura essere giunta definitivamente ai titoli di coda – sulla scena compare uno dei tentatori più discussi dell'ultima edizione.

E così, dopo Soraya, Dimitri potrebbe aver messo gli occhi su un'altra protagonista di Temptation Island. Resta da capire se si tratti soltanto di un corteggiamento a senso unico o dell'inizio di un nuovo e inatteso capitolo sentimentale.