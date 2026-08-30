Sabrina Soussi nei guai dopo un video con Corona? «Ha violato il regolamento di Temptation Island»: cos'è successo

Un video con Sabrina Soussi e Fabrizio Corona sta facendo rapidamente il giro dei social e riaccende l'attenzione sull'ex protagonista di Temptation Island. A far discutere non è soltanto una battuta dell'ex re dei paparazzi, giudicata da molti utenti di cattivo gusto, ma anche un possibile spoiler sul rapporto tra Sabrina e Giovanni Grazioso.

Il filmato, rilanciato su Instagram da LolloMagazine, sarebbe stato girato durante un evento al quale erano presenti entrambi. Nelle immagini Corona abbraccia Sabrina e, rivolgendosi a una persona che si trova accanto a loro, domanda: «Ma che ci fa lei qua? Ma lei non è la fidanzata di…?», con un evidente riferimento a Giovanni.

Subito dopo arriva la battuta destinata a provocare le maggiori reazioni: «Cosa fa, i cornetti?». Corona accompagna le parole con il gesto delle corna, giocando sul lavoro di Giovanni, che vende brioche con un carrettino a Catania. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Sabrina reagisce ridendo e proprio questo particolare ha suscitato numerosi commenti sui social. Diversi utenti hanno criticato sia la battuta di Corona sia la reazione dell'ex protagonista del reality.

Il possibile spoiler su Sabrina e Giovanni

Ma c'è un altro aspetto del filmato che sta facendo discutere. Secondo quanto evidenziato dalla stessa fonte che ha diffuso il video, dalle parole pronunciate e dal contesto emergerebbe che Sabrina oggi sarebbe single e che la relazione con Giovanni sarebbe definitivamente terminata.

Una circostanza che potrebbe anticipare quanto il pubblico dovrebbe scoprire soltanto nella puntata di Temptation Island e poi… e poi, registrata nei giorni scorsi e attesa a settembre su Canale 5.

Da qui la domanda che circola sui social: Sabrina Soussi ha violato gli accordi di riservatezza legati al programma?

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali della produzione su eventuali provvedimenti o contestazioni. È quindi più corretto parlare di un presunto spoiler, in attesa di capire cosa verrà effettivamente mostrato nello speciale televisivo.

Il video, intanto, ha ulteriormente acceso i riflettori su Sabrina Soussi, già finita al centro di pesanti attacchi social nelle ultime settimane. L'ex protagonista di Temptation Island aveva anche raccontato di essere stata aggredita e minacciata da alcuni haters, mostrando i segni sul volto e denunciando pubblicamente il clima d'odio nei suoi confronti.