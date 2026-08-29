Giovanni nuovo tronista di Uomini e Donne: quando avverrà l'annuncio e la reazione di Sabrina

Il viaggio nei sentimenti non è ancora terminato. Temptation Island tornerà lunedì 7 settembre in prima serata su Canale 5 con uno speciale interamente dedicato alle coppie protagoniste dell’edizione 2026.

L’appuntamento, dal titolo “Temptation Island e poi…”, riporterà davanti alle telecamere fidanzati ed ex fidanzati per raccontare che cosa è successo dopo l'uscita dal villaggio calabrese e, soprattutto, come sono cambiati i loro rapporti lontano dalle telecamere.

Il promo anticipa nuovi confronti

A riaccendere la curiosità dei fan è stato il promo dello speciale, trasmesso nelle ultime ore. Le immagini mostrano alcuni dei protagonisti nuovamente faccia a faccia e lasciano intravedere chiarimenti, confronti e possibili colpi di scena. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Proprio la volontà di non anticipare quanto accaduto potrebbe spiegare anche la presenza piuttosto discreta sui social di diversi protagonisti dopo la conclusione del programma.

Al centro della puntata ci saranno le sette coppie dell'edizione 2026: Gabriele Govoni e Sara Palumbieri, Francesca Coppola e Danilo D'Angelo, Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso, Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, Bernadette Cinquegrana e Diamante Crispino, Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli, Alessandra Ciociola e Rosario Monetti.

Giovanni Grazioso verso Uomini e Donne

Lo speciale potrebbe riservare anche una novità destinata a creare un collegamento diretto tra due dei programmi più seguiti di Canale 5.

Secondo quanto anticipato da LolloMagazine, nel corso di “Temptation Island e poi…” dovrebbe infatti arrivare l'annuncio di Giovanni Grazioso come nuovo tronista di Uomini e Donne. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, Sabrina Soussi, ex fidanzata del giovane siciliano, non appena appresa la notizia lo avrebbe bloccato si Whatsapp.

Una scelta che riporterebbe immediatamente uno dei protagonisti dell'edizione 2026 al centro delle dinamiche sentimentali televisive, questa volta nello studio del dating show di Maria De Filippi.

L'appuntamento con “Temptation Island e poi…” è dunque fissato per lunedì 7 settembre in prima serata su Canale 5, quando il pubblico scoprirà quali coppie hanno resistito alla prova del tempo e quali storie hanno invece imboccato definitivamente strade diverse.