YMA-latte

Giovanni nuovo tronista di Uomini e Donne: quando avverrà l'annuncio e la reazione di Sabrina

Giovanni nuovo tronista di Uomini e Donne: quando avverrà l'annuncio e la reazione di Sabrina

Dopo il viaggio nei sentimenti, per uno dei protagonisti si aprono le porte del dating show di Maria De Filippi. E non mancano le sorprese

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Il viaggio nei sentimenti non è ancora terminato. Temptation Island tornerà lunedì 7 settembre in prima serata su Canale 5 con uno speciale interamente dedicato alle coppie protagoniste dell’edizione 2026.

L’appuntamento, dal titolo “Temptation Island e poi…”, riporterà davanti alle telecamere fidanzati ed ex fidanzati per raccontare che cosa è successo dopo l'uscita dal villaggio calabrese e, soprattutto, come sono cambiati i loro rapporti lontano dalle telecamere.

Il promo anticipa nuovi confronti

A riaccendere la curiosità dei fan è stato il promo dello speciale, trasmesso nelle ultime ore. Le immagini mostrano alcuni dei protagonisti nuovamente faccia a faccia e lasciano intravedere chiarimenti, confronti e possibili colpi di scena.

TORRESETTE AI

Hai domande su questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.

Argomenti

Proprio la volontà di non anticipare quanto accaduto potrebbe spiegare anche la presenza piuttosto discreta sui social di diversi protagonisti dopo la conclusione del programma.

Al centro della puntata ci saranno le sette coppie dell'edizione 2026: Gabriele Govoni e Sara Palumbieri, Francesca Coppola e Danilo D'Angelo, Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso, Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, Bernadette Cinquegrana e Diamante Crispino, Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli, Alessandra Ciociola e Rosario Monetti.

Giovanni Grazioso verso Uomini e Donne

Lo speciale potrebbe riservare anche una novità destinata a creare un collegamento diretto tra due dei programmi più seguiti di Canale 5.

Secondo quanto anticipato da LolloMagazine, nel corso di “Temptation Island e poi…” dovrebbe infatti arrivare l'annuncio di Giovanni Grazioso come nuovo tronista di Uomini e Donne. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, Sabrina Soussi, ex fidanzata del giovane siciliano, non appena appresa la notizia lo avrebbe bloccato si Whatsapp.

Una scelta che riporterebbe immediatamente uno dei protagonisti dell'edizione 2026 al centro delle dinamiche sentimentali televisive, questa volta nello studio del dating show di Maria De Filippi.

L'appuntamento con “Temptation Island e poi…” è dunque fissato per lunedì 7 settembre in prima serata su Canale 5, quando il pubblico scoprirà quali coppie hanno resistito alla prova del tempo e quali storie hanno invece imboccato definitivamente strade diverse. 

TORRESETTE AI

Vuoi approfondire questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI qualsiasi informazione su questa storia o su altre notizie pubblicate da TorreSette.

Suggerimenti

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

In questa sezione del nostro giornale online potrai essere sempre informato e leggere tutte le ultime news di gossip provenienti dai social network.

LE PIÙ VISTE