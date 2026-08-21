Temptation Island, Sabrina Soussi ha un nuovo amore? Spunta un trapper dopo l'addio a Giovanni

A settimane dalla conclusione di Temptation Island, Sabrina Soussi torna al centro dell’attenzione. Dopo la fine della relazione con Giovanni Grazioso e le dinamiche vissute nel villaggio con il tentatore Lorenzo, alcuni video pubblicati sui social hanno acceso le indiscrezioni su una possibile nuova frequentazione.

Questa volta al fianco di Sabrina c’è Korbe, nome d’arte di Misael Quaciari, trapper classe 1999.

La cena che ha acceso il gossip

A far partire le indiscrezioni è stato un video apparso su TikTok. Sabrina viene ripresa seduta a tavola accanto al cantante, riconoscibile per i capelli biondo platino, i tatuaggi e gli occhiali. I due non erano soli, ma insieme ad altre persone.

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A incuriosire ulteriormente i follower è stato il fatto che Korbe abbia rilanciato il contenuto sui propri profili social, contribuendo inevitabilmente ad alimentare le voci.

Ma la cena non è rimasta l’unico indizio.

Sabrina e Korbe abbracciati in barca

Successivamente è comparso un altro filmato che ha fatto aumentare i sospetti dei fan: Sabrina e Korbe appaiono abbracciati su una barca mentre cantano insieme.

Immagini che hanno immediatamente diviso il pubblico. C'è chi vede nei due una delle nuove coppie dell'estate e chi, invece, ritiene che possa trattarsi semplicemente di amicizia o di contenuti realizzati per attirare l'attenzione sui social.

Nuovo fidanzato? Per ora nessuna conferma

Al momento, però, né Sabrina Soussi né Korbe hanno confermato l'esistenza di una relazione sentimentale. Non ci sono dunque elementi sufficienti per parlare di un nuovo fidanzamento.

Di certo c'è la crescente complicità mostrata pubblicamente dai due. Dopo l'intensa esperienza televisiva e la rottura con Giovanni Grazioso, Sabrina sembra essersi lasciata alle spalle le tensioni di Temptation Island. Se Korbe sia soltanto un amico o qualcosa di più, saranno probabilmente i prossimi contenuti social a chiarirlo.