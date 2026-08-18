Grande Fratello, Javier Martinez e Helena Prestes spazzano via le voci di crisi: fuga d'amore in Brasile

Basta qualche foto in meno sui social per scatenare il gossip. Negli ultimi giorni Javier Martinez e Helena Prestes erano finiti nuovamente al centro delle indiscrezioni su una presunta crisi, ma la risposta della coppia è arrivata nel modo più semplice: i due sono volati insieme in Brasile, dove stanno trascorrendo alcuni giorni di relax.

Gli “Helevier”, soprannome con cui i fan hanno ribattezzato la coppia nata nella Casa del Grande Fratello, si trovano nel Paese d'origine di Helena. Per la loro estate hanno scelto Praia da Taíba, non lontano da Fortaleza, soggiornando al Saline Taiba Boutique Beach Hotel, struttura a cinque stelle affacciata sull'oceano.

Una vacanza che sembra dunque archiviare, almeno per il momento, le insistenti voci su una possibile rottura.

Javier aveva già smentito la crisi con ironia

Del resto, Martinez aveva già deciso di intervenire personalmente dopo che sui social aveva iniziato a circolare la voce della fine della relazione.

Sotto il post di una pagina Instagram che dava praticamente per conclusa la storia tra i due ex gieffini, sostenendo addirittura che la notizia sarebbe stata tenuta nascosta per tutelare la loro popolarità, Javier aveva replicato con poche parole e una buona dose di ironia.

«Finita con Helena? Quanto mi diverto», aveva scritto il pallavolista argentino.

Una risposta telegrafica, ma sufficiente a smentire le ricostruzioni circolate sul web. Adesso sono le immagini e i momenti condivisi dal Brasile a raccontare una realtà ben diversa da quella descritta dai rumors.

Dal Grande Fratello alla vita insieme

La storia tra Helena Prestes e Javier Martinez è nata sotto gli occhi delle telecamere del Grande Fratello. Dopo settimane di avvicinamenti, incomprensioni e momenti di grande complicità, il loro rapporto è diventato uno dei più seguiti dell'edizione conclusasi nel marzo 2025.

Terminata l'esperienza televisiva, i due hanno deciso di verificare lontano dalle telecamere quanto fosse solido il sentimento nato nella Casa. E la relazione è proseguita anche nella vita quotidiana.

Helena si è trasferita a Terni, dove Javier ha proseguito la propria attività nella pallavolo, e i due hanno iniziato una convivenza che ha segnato un ulteriore passo avanti nel loro rapporto.

Matrimonio e famiglia nei progetti della coppia

Non sono mancati, nel corso dei mesi, momenti finiti sotto la lente del gossip, comprese le indiscrezioni legate ad alcuni chiarimenti tra Helena e il suo ex Carlo Motta. Finora, però, Javier e Helena hanno sempre superato le voci e difeso la loro relazione.

Martinez, inoltre, ha più volte parlato apertamente del futuro, senza nascondere il desiderio di costruire una famiglia con Helena e lasciando intendere che nei loro progetti potrebbe esserci anche il matrimonio.

Per il momento niente annunci ufficiali, ma una certezza c'è: mentre sui social qualcuno continua a interrogarsi sul destino degli “Helevier”, Javier ed Helena rispondono dal Brasile, insieme. E la tanto raccontata crisi sembra decisamente lontana.