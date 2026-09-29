GF Vip, l'amico di Piera Meloni interviene su Gian Marco: «Ci siamo sentiti». Poi parla di Roncaccia

La situazione sentimentale di Piera Meloni continua a tenere banco al Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore la concorrente ha messo seriamente in discussione la relazione con Gian Marco Ciaccia, arrivando a confidare nella Casa: «Dovrei chiudere». Dubbi che si sono intrecciati con la crescente sintonia con Alessandro Roncaccia, per il quale Piera ha ammesso un’attrazione, pur precisando di non sapere ancora cosa realmente provi.

A intervenire sulla vicenda è adesso Saba, migliore amico di Piera, che in un’intervista rilasciata a Lollo Magazine ha parlato dei due ragazzi. E proprio su Gian Marco, nonostante le recenti tensioni, spende parole importanti: «Anche Piera ha confermato che Gianmarco è una persona eccezionale, rispettosa e incredibilmente pacata. Ho avuto da subito l’impressione che sia qualcuno con cui si possa parlare di qualsiasi cosa». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Le storie cancellate da Gian Marco e il contatto con Saba

Il riferimento si sposta poi alle storie pubblicate e successivamente cancellate da Gian Marco dopo quanto accaduto nella Casa. Saba non alimenta la polemica e osserva: «Nella vita si può sbagliare per orgoglio, paura o fastidio. L’importante è riconoscere l’errore e chiedere scusa. Siamo tutti giovani con un futuro davanti. Sbagliando, possiamo riflettere, cambiare e diventare persone migliori di oggi».

Un particolare, però, non passa inosservato: alla domanda se abbia sentito personalmente Gian Marco in questi giorni, l’amico di Piera risponde semplicemente: «Sì».

E su Alessandro Roncaccia: «Sembra un tipo a posto»

Molto più sintetico il giudizio su Alessandro Roncaccia, diventato inevitabilmente il terzo protagonista della vicenda: «Sembra un tipo a posto, ma non mi sono soffermato a guardarlo più di tanto».

Nessuna preferenza, dunque, tra Gian Marco e Alessandro. Per Saba dovrà essere Piera a capire cosa vuole realmente: «Sono convinto che Piera sia una persona così genuina e onesta che prenderà la decisione giusta per sé stessa. Sono qui a sostenerla in ogni caso».

Il migliore amico della gieffina invita infine a non ridurre il percorso di Piera al solo triangolo sentimentale: «Il problema è che la vedono solo come parte di una coppia, quando in realtà è una concorrente singola e non ha bisogno di nessuno nella Casa per far risaltare la sua personalità». Parole che riportano la scelta nelle mani della diretta interessata: capire se la crisi con Gian Marco sia ormai definitiva e, soprattutto, quale sia realmente la natura del sentimento che sta nascendo nei confronti di Alessandro.