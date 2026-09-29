Grande Fratello Vip, Andreas Müller in lacrime: la sorpresa della mamma e le parole sul fratello Daniel

Una serata particolarmente intensa per Andreas Müller nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante la puntata di lunedì 28 settembre, il ballerino ha ricevuto una sorpresa che lo ha profondamente commosso: l'arrivo della madre Rosa. Prima dell'incontro, Andreas ha ripercorso una parte molto personale della propria storia familiare, soffermandosi soprattutto sul rapporto con il fratello Daniel, che da bambino è stato colpito da una meningite che gli ha lasciato problemi cognitivi.

Andreas Müller: «È grazie a Daniel se ho iniziato a ballare»

Il percorso che ha portato Andreas alla danza è legato proprio al fratello. Da ragazzo, infatti, Müller giocava a calcio e guardava al ballo con una certa diffidenza. Fu Daniel a spingerlo a provare e quella semplice lezione si trasformò nell'inizio di una passione destinata a cambiare la sua vita. Anche la partecipazione ad Amici sarebbe nata da un'intuizione del fratello. Andreas ha raccontato come, nel tentativo di realizzare anche alcuni dei desideri di Daniel, abbia finito per costruire il proprio percorso professionale e personale, fino alla famiglia creata insieme a Veronica Peparini.

Il ballerino ha affrontato anche uno degli aspetti più delicati del suo passato, ammettendo che da ragazzo non sempre riusciva ad accettare serenamente la condizione del fratello: «Avere un fratello con dei problemi non è stato un motivo di orgoglio, non ne andavo fiero. Ma è grazie a quel ragazzo non così apprensivo in quel momento che oggi ho 30 anni e ne dimostro 70 di vissuto. Il mio presente è rivolto a lui, oltre a tutta la famiglia che mi sono creato». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il messaggio di Daniel e l'arrivo di mamma Rosa

A questo punto per Andreas è iniziata la sorpresa. In un videomessaggio la madre gli ha espresso tutto il proprio orgoglio per il modo in cui è stato vicino al fratello. Poi è apparso Daniel: «Mi hai dato sempre il coraggio e la forza di andare avanti, ti vedo sempre. Quando tornerai a casa ti abbraccio fortissimo». Parole che hanno fatto crollare emotivamente Andreas, incapace di trattenere le lacrime: «Se ho combattuto per unire un po' questi sorrisi ne è valsa la pena».

Poco dopo Rosa è entrata nella Nuvola e Andreas le è corso incontro, stringendola in un lungo abbraccio. «Sei stato un figlio speciale. Hai fatto anche troppo per noi, per Daniel», gli ha detto la madre tra le lacrime.

La promessa di Andreas alla madre

È stato allora che Andreas ha affrontato uno dei pensieri più difficili per una famiglia che vive una situazione come quella di Daniel: la paura dei genitori per il futuro del figlio quando loro non ci saranno più.

«Capisco la paura di mia madre, capisco la preoccupazione di un genitore. È brutto da dire, ma si arriva quasi a pensare che sia meglio che sia prima il figlio ad andarsene. Il fatto di rischiare di andarsene prima potrebbe creare una preoccupazione per il futuro», ha confessato.

Poi la promessa alla madre: «Voglio dirle che finché ci sarò io, lei non sarà sola». Un momento particolarmente intenso che ha mostrato il lato più intimo di Andreas Müller, tra il legame con Daniel, il rapporto con la madre e una responsabilità familiare che il ballerino sente profondamente sua.