GF Vip, Piera lascia il fidanzato in diretta tv e lui esplode: «Voleva sposarmi, lei e Roncaccia sono due bambini»

Quello che inizialmente sembrava soltanto un feeling nato nella Casa del Grande Fratello Vip si è trasformato in qualcosa di molto più serio. Al centro della vicenda ci sono Piera Meloni, Alessandro Roncaccia e Gian Marco Ciaccia, il fidanzato della concorrente. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo capitolo: un lungo e durissimo sfogo pubblicato da Gian Marco sui social e successivamente rimosso, ma intercettato e rilanciato da Deianira Marzano.

Piera sempre più vicina ad Alessandro

Tutto era cominciato pochi giorni dopo l'ingresso di Alessandro Roncaccia nella Casa. Piera, entrata al GF Vip da fidanzata, aveva ammesso che il ragazzo corrispondeva ai suoi gusti: «Esteticamente è il mio tipo». E alla domanda sulla possibilità di innamorarsi durante il reality aveva risposto con un significativo «Mai dire mai». Anche Alessandro aveva ammesso il proprio interesse, pur sottolineando di voler rispettare la relazione della concorrente.

Con il passare dei giorni, però, la complicità tra i due è cresciuta e Piera ha iniziato a manifestare dubbi sempre più evidenti sulla relazione con Gian Marco. Parlando proprio con Roncaccia, ha raccontato di sentire il bisogno di provare nuovamente quelle «farfalle nello stomaco» che sembrerebbero essersi affievolite nel rapporto con il fidanzato. Parole e atteggiamenti che non sono passati inosservati fuori dalla Casa e che hanno provocato la durissima reazione di Gian Marco. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Gian Marco sbotta: «Siete solo due bambini»

«Ecco cosa significa amare: lasciare la propria ragazza libera di nascere e vivere le sue esperienze di vita, amarla con tutto me stesso, darle continui stimoli per cercare di farla sempre svegliare con il sorriso e non mi soffermo su altro perché potrei stare qui per ore», ha scritto Gian Marco Ciaccia, prima di togliersi più di qualche sassolino dalle scarpe. «Sono stato lasciato così, in diretta tv, ridacchiando insieme ad un ragazzo che palesemente le interessa (non si sa come visto che dicevi che volevi sposarmi). Avete parlato di amore, parlato di brio, di farfalle nello stomaco, ma la verità è che siete solo due bambini. Una bambina che pensa di essere forte ma non lo è. E lui un grande manipolatore che ha giocato su questo per arrivare al suo scopo».

Parole pesantissime, soprattutto quelle rivolte ad Alessandro Roncaccia, che rappresentano naturalmente il punto di vista di Gian Marco: «Un uomo in un momento di fragilità ti consola in maniera generica, un uomo non permette di farti finire una relazione con case e animali di mezzo in diretta tv solo perché deve portare qualcosa a lui. Parlate di rispetto ma è una parola che non vi appartiene, parlate d'amore ma non sapete nemmeno cosa sia». Poi il riferimento a quanto avrebbe fatto per sostenere Piera: «L'amore è rispetto, libertà, comprensione, supporto reciproco e tante altre cose che voi non sapete nemmeno che cosa siano. Ci ho messo tutto me stesso per imparare a capire il tuo lavoro venendo da un mondo diverso e ho accettato tutto, anche cose che tu stessa non avresti accettato. Sei stata in grado di lasciarmi sorridendo perché “troppo perfetto” per poi dire “vabbè farò una lettera” e finire a parlare con lui di figli ridendo da soli in salone».

«Piera, quella lettera non scriverla a me»

La parte conclusiva dello sfogo è tutta rivolta alla ormai ex fidanzata. Gian Marco Ciaccia scrive: «Cara la mia Piera, la lettera scrivila sì, ma non a me, a tutte quelle persone come me che avevano stima nella tua persona, avevano rispetto per la tua persona e che ad oggi sicuramente non lo avranno più. Questo è amore con rispetto a 22 anni. Non auguro mai a nessuno di provare una sensazione del genere».

Uno sfogo durissimo che Gian Marco ha poi rimosso dai social, ma che nel frattempo era stato immortalato e rilanciato da Deianira Marzano. La relazione tra Piera e Gian Marco appare dunque arrivata al capolinea, mentre nella Casa resta da capire fin dove potrà spingersi il rapporto tra Piera e Alessandro. Quello che pochi giorni fa era soltanto un feeling dichiarato sta diventando una delle dinamiche sentimentali più accese di questa edizione del Grande Fratello Vip.