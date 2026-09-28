GF Vip, Giacomo Gallani usa la “N-word”? Scatta la censura della regia e il web chiede la squalifica

Nuova bufera su Giacomo Gallani nella Casa del Grande Fratello Vip. A poche ore dalle polemiche per le parole pronunciate nei confronti di Federica Morello, il modello è finito nuovamente nell'occhio del ciclone.

Durante una conversazione con Alessandro Roncaccia, Gallani avrebbe pronunciato sottovoce la “N-word”. Subito dopo la regia è intervenuta censurando l'audio della conversazione. La clip sta circolando sui social e numerosi utenti chiedono alla produzione di prendere provvedimenti, fino a invocare la squalifica del concorrente.

La presunta frase razzista, poi la censura della regia

Nel filmato Gallani sta raccontando un aneddoto a Roncaccia quando, a un certo punto, abbassa sensibilmente il tono della voce. Sembrerebbe pronunciare la frase «n***o di m***a». Pochi istanti dopo la regia stacca l'audio, censurando il prosieguo della conversazione. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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L'episodio ha immediatamente provocato numerose reazioni sui social. Diversi utenti chiedono l'espulsione di Gallani dalla Casa, richiamando quanto accaduto a Simone Annicchiarico, squalificato nei giorni scorsi dopo aver pronunciato una bestemmia.

Le altre dichiarazioni di Gallani che fanno discutere

La nuova polemica arriva dopo una serie di dichiarazioni del modello finite nel mirino del pubblico.

Come riportato da Gay.it, raccontando alcune esperienze avute durante un viaggio a Bali, ha detto avrebbe detto: «Mi sono messo ogni giorno a cercare le pischelle che taggavano quella cosa. Ho preso due o tre pischelle e gli ho iniziato a scrivere». Parlando dell'incontro con una di loro avrebbe poi aggiunto: «Io sono atterrato all'aeroporto, dopo 40 minuti di macchina sono arrivato nella mia villa e una con la valigia si è presentata a casa mia. Cioè, non l'avevo mai vista. Un sogno! Sono stato tre giorni con questa, poi me la sono cacciata». In un'altra conversazione, riferendosi alle donne balinesi, avrebbe inoltre dichiarato: «Io me la sono fatta una! Con le balinesi sempre il cappuccetto devi usare!».

Già ieri sera, Gallani era finito nella bufera per alcune affermazioni su Federica Morello. Parlando con Jonathan Kashanian e Megan Ria, aveva affermato: «Lei non è il mio tipo, è troppo rifatta», aggiungendo, riferendosi ai gusti di Alessandro Varsi: «A lui piacciono le sciacquette così». Subito dopo aveva cercato di correggersi: «Vabbè, sciacquetta no dai [...] Sto scherzando, era una battuta».

Sui social chiedono la squalifica

Adesso è soprattutto la nuova clip ad alimentare la bufera. La presunta espressione razzista e la successiva censura dell'audio da parte della regia hanno spinto molti utenti a chiedere un intervento della produzione. Il precedente citato è quello di Annicchiarico: se una bestemmia ha comportato la squalifica, sostengono diversi spettatori, anche quanto accaduto con Gallani dovrebbe essere valutato dal Grande Fratello.

Resta quindi da capire se la produzione affronterà l'episodio e se adotterà eventuali provvedimenti nei confronti di Giacomo Gallani.