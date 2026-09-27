GF Vip, Alex Belli confessa: «Ho avuto un flashback su Soleil». Cos'è successo

Basta un dettaglio, un look familiare, e per qualche secondo Alex Belli torna indietro di cinque anni. Siamo nella Casa del Grande Fratello Vip: il “Man” è seduto a tavola insieme agli altri concorrenti quando davanti a lui passa Federica Morello. La guarda e scatta immediatamente l'associazione: vestita in quel modo gli ricorda Soleil Sorge. Una sorta di flashback, come raccontato dallo stesso Belli.

E allora riavvolgiamo anche noi il nastro e torniamo al GF Vip 6, l'edizione della celebre “chimica artistica” e dell'interminabile triangolo Alex-Soleil-Delia che per mesi tenne banco dentro e fuori dalla Casa.

Alex Belli e Soleil Sorge, come nacque la “chimica artistica”

È il 2021. Alex entra al GF Vip legato a Delia Duran e nella Casa incontra Soleil. Tra loro l'intesa cresce velocemente: scherzano, si cercano, si confidano, trascorrono sempre più tempo insieme. Alex parla inizialmente di amicizia, ma ammette che tra loro esiste una “chimica pazzesca” e che, se fosse stato single, probabilmente qualcosa sarebbe potuto accadere. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Nasce così la famosa “chimica artistica”, espressione destinata a diventare uno dei tormentoni dell'edizione. Solo che, settimana dopo settimana, quella definizione comincia a sembrare sempre più stretta. Arrivano gli abbracci, gli sguardi, le gelosie e poi i baci. Durante la rappresentazione della Turandot va in scena il celebre “bacio da Opera”: dovrebbe essere parte dello spettacolo, ma la passione mostrata dai due alimenta ancora di più i dubbi su ciò che realmente stia accadendo tra loro.

Delia Duran entra in scena e il triangolo esplode

Fuori dalla Casa, intanto, Delia assiste a tutto. Entra più volte per confrontarsi con il compagno e con Soleil, mentre il rapporto tra i due concorrenti diventa sempre più intenso. Il confine tra amicizia, gioco e sentimento si fa sottilissimo e lo stesso Alex arriva ad ammettere che qualcosa sta nascendo “nel cuore”.

Il triangolo diventa così la storia dominante del GF Vip 6: ogni gesto viene analizzato, ogni abbraccio fa discutere, ogni confronto con Delia riaccende lo scontro. Poi arriva il 13 dicembre 2021. Delia entra nuovamente nella Casa per affrontare Alex e gli annuncia di voler mettere fine alla loro relazione. Quando si allontana, Belli la raggiunge e la abbraccia, violando le regole di distanziamento allora previste per gli incontri con persone provenienti dall'esterno. Il Grande Fratello lo squalifica e Alex lascia la Casa.

Alex fuori, Delia dentro: il nuovo colpo di scena

Sembra la fine della storia. E invece arriva il colpo di scena: nel gennaio 2022 Delia Duran diventa una concorrente del GF Vip e si ritrova a convivere proprio con Soleil.

L'inizio è esplosivo, tra accuse e vecchi rancori, ma con il passare dei giorni accade qualcosa di completamente inatteso. Le due rivali cominciano ad avvicinarsi, scherzano, si provocano e durante una festa arrivano persino a scambiarsi un lungo bacio.

Nel frattempo torna anche Alex, questa volta come ospite, e il triangolo si ricompone sotto lo stesso tetto. Proprio in quei giorni Soleil pronuncia alcune delle parole più significative di tutta la vicenda: ammette che tra lei e Belli non c'era stata soltanto amicizia e che i due stavano per innamorarsi. La “chimica artistica”, dopo mesi di ambiguità, assume così tutt'altro significato.

Cinque anni dopo, il flashback di Alex su Soleil

Da allora sono passati quasi cinque anni. Alex e Delia sono rimasti insieme, la loro vita è andata avanti e nel marzo scorso sono diventati genitori del piccolo Gabriel. Anche la storia con Soleil sembrava ormai appartenere definitivamente al passato e a una delle stagioni più discusse del reality.

Poi Alex ha varcato nuovamente la Porta Rossa. Stessa Casa, altre persone, un'altra storia da scrivere. Eppure, durante un normalissimo pranzo, è bastato vedere Federica Morello con un look che gli ricordava Soleil perché nella mente di Belli si riaccendessero per un istante le immagini di allora.

Un'associazione improvvisa, niente di più. Ma inevitabilmente capace di riportare anche il pubblico a quella stagione in cui Alex e Soleil erano diventati inseparabili e la loro “chimica artistica” aveva catalizzato per mesi l'attenzione degli spettatori.

Oggi Soleil non è nella Casa e la vita di Belli è profondamente cambiata. Ma quel breve flashback raccontato da Alex dimostra almeno una cosa: certi momenti vissuti sotto le telecamere del Grande Fratello possono restare impressi nella memoria anche a distanza di anni.