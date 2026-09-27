GF Vip, Megan Ria si espone su Giacomo Gallani: la confessione che sorprende

Al Grande Fratello qualcosa sembra essere cambiato nel rapporto tra Megan Ria e Giacomo Gallani. Se nei primi giorni di convivenza la ballerina aveva mostrato una certa chiusura rispetto alla possibilità di lasciarsi coinvolgere sentimentalmente all’interno della Casa, adesso le sue certezze sembrano iniziare a vacillare. E dall’altra parte anche Giacomo avrebbe notato alcuni piccoli segnali che potrebbero indicare un avvicinamento.

Megan si confida con Jonathan

Durante il sabato sera organizzato dai concorrenti, tra musica e balli, Megan si è appartata con Jonathan Kashanian per parlare delle dinamiche che stanno nascendo nel gruppo. Il discorso è inevitabilmente finito su Giacomo, con Jonathan che ne ha tracciato un ritratto decisamente positivo: dopo aver trascorso molto tempo con lui, lo considera non soltanto un bel ragazzo, ma anche una persona intelligente, elegante, paziente e con sani valori.

Megan non ha nascosto di condividere almeno in parte questa impressione. «È una bellissima energia», ha ammesso, prima di confessare le proprie paure: «Io ho paura». La ballerina ha spiegato di affezionarsi molto velocemente e proprio il timore di soffrire finirebbe talvolta per spingerla a interrompere sul nascere possibili conoscenze. Jonathan l’ha invitata a non chiudere le porte troppo presto: «Se arrivano quelli giusti, stai attenta, rischi di scartare quello valido». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti grande fratello

«Lo sento più simile a me»

È a quel punto che Megan ha riconosciuto apertamente come la sua opinione su Giacomo sia cambiata rispetto ai primi giorni nella Casa. «Io sono partita con un po’ di pregiudizi nei suoi confronti», ha raccontato. Conoscendolo meglio, però, qualcosa è cambiato: «Lo sento più simile a me rispetto a tutti gli altri». Parole che non equivalgono ancora a una dichiarazione d’interesse, ma che mostrano come le iniziali resistenze della ballerina stiano progressivamente lasciando spazio alla curiosità e a una maggiore sintonia.

Anche Giacomo nota qualcosa di diverso

E i segnali sembrano arrivare da entrambe le parti. Parlando con Federica Morello, infatti, Giacomo ha raccontato di aver percepito un atteggiamento diverso da parte di Megan dopo il loro recente chiarimento in cucina. La ballerina gli avrebbe riservato qualche attenzione in più: «Mi faceva questi sorrisetti», ha confidato.

Giacomo ha parlato anche dell’interesse che Michelle Masullo proverebbe nei suoi confronti, spiegando però che, nonostante alcune affinità caratteriali, la ragazza non corrisponde ai suoi gusti. L’attenzione, dunque, sembra restare soprattutto su Megan. Tra i due non c’è ancora nulla di definito, ma rispetto ai primi giorni le distanze sembrano essersi accorciate. E nella Casa del Grande Fratello potrebbe essere proprio il tempo a chiarire se quella che oggi è soltanto una sintonia riuscirà a trasformarsi in qualcosa di più.