GF Vip, esplode lo scontro nella notte tra Marina La Rosa e Alex Belli: il reality si infiamma

La tranquillità nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe avere le ore contate. A rompere gli equilibri ci hanno pensato Marina La Rosa e Alex Belli, protagonisti di un acceso confronto nato durante le nomination e proseguito nella notte. Un faccia a faccia che ha immediatamente acceso la discussione anche sui social, dove il pubblico si è schierato sui due fronti.

Marina nomina Alex, lui replica: «Mondo radical chic»

A dare il via alle ostilità è stata Marina, che ha scelto di nominare Belli spiegando di voler vedere finalmente cosa ci sia dietro il personaggio costruito dall’attore. Una motivazione che Alex non ha gradito e alla quale ha risposto senza troppi giri di parole. Secondo Belli, sarebbe invece proprio Marina a dover abbandonare alcune sovrastrutture e mostrarsi maggiormente per quella che è, lasciandosi alle spalle il suo «edulcorato mondo da radical chic». Il confronto è arrivato al termine di una puntata segnata anche dalla squalifica di Simone Annicchiarico, arrivata dopo una bestemmia pronunciata nella Casa.

Belli ha poi rincarato la dose andando a pescare nel passato televisivo della sua coinquilina. L’attore ha infatti ricordato il soprannome di «gatta morta» che accompagnò Marina La Rosa ai tempi della sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello. Una provocazione che ha inevitabilmente alzato la temperatura dello scontro. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il pubblico si divide, cambia il clima nella Casa

La discussione ha avuto subito una forte eco sul web. C'è chi ha difeso Marina e chi, invece, ha apprezzato l'affondo di Alex, soprattutto perché potrebbe aver messo fine alla lunga fase di convivenza fin troppo pacifica tra i concorrenti. La Rosa e Belli sembrano avere personalità e strategie difficili da conciliare: se quello della notte scorsa non resterà un episodio isolato, nella Casa del GF Vip 9 potrebbe essere appena nata una delle rivalità destinate a caratterizzare questa edizione.