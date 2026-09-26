GF Vip, Piera in lacrime dopo la vicinanza a Roncaccia. Guendalina non ha dubbi: “Una settimana e si baceranno”

Nella Casa del Grande Fratello Vip sembra essere nata una particolare sintonia tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Nell’ultima settimana i due si sono avvicinati sempre di più e l’interesse, soprattutto da parte dell’ex protagonista di Italia Shore, appare ormai evidente. Piera, però, continua a frenare: fuori dalla Casa c’è il fidanzato Gian Marco Ciaccia e la tiktoker non vuole ferirlo prima di avere fatto chiarezza sui propri sentimenti.

La reazione di Gian Marco Ciaccia

Piera non sa che il fidanzato ha già commentato quanto sta accadendo nella Casa. Gian Marco, pur commosso e dispiaciuto all’idea di poter perdere la compagna, non ha rivolto accuse nei suoi confronti e si è detto disposto ad accettare anche una scelta dolorosa qualora lei dovesse innamorarsi di un altro. Parole apprezzate anche da Selvaggia Lucarelli: «In un periodo in cui si parla di possesso delle donne, sentire un ragazzo giovane che dice che, se la fidanzata dovesse innamorarsi di un altro, sarà pronto a lasciarla andare è un bell’esempio».

Nel corso della puntata Ilary Blasi ha cercato di capire qualcosa in più coinvolgendo Jonathan Kashanian e Guendalina Tavassi. Jonathan, che ha parlato direttamente con Piera, ha raccontato il momento difficile vissuto dalla ragazza: «Questa notte è scoppiata a piangere perché si sentiva cattiva nei confronti del fidanzato, pur precisando che non avrebbe superato il limite». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Secondo lui, l’attrazione per Alessandro esiste, ma Piera difficilmente andrà oltre senza prima chiarire la propria situazione sentimentale: «A Piera piace Roncaccia, ma è una ragazza sarda e di valori, che ha una sua etica». Guendalina Tavassi è invece decisamente più possibilista e si è spinta a ipotizzare che tra i due possa arrivare presto anche un bacio.

Piera divisa tra Alessandro e Gian Marco

Al momento è Roncaccia a mostrarsi più coinvolto: ha ammesso apertamente di provare interesse per Piera, ma sta aspettando che sia lei a capire cosa desidera realmente e quale futuro immagina per la relazione che ha fuori dalla Casa. La tiktoker, dal canto suo, non nasconde l'attrazione per Alessandro, ma sente di essere ancora innamorata di Gian Marco e non vuole fargli del male. Una situazione che lei stessa aveva sintetizzato con poche parole: «Fare questa esperienza da fidanzata è difficile». E la permanenza nella Casa potrebbe diventare ancora più complicata se l’intesa con Roncaccia dovesse continuare a crescere.