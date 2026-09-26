GF Vip, quarta puntata: Annicchiarico resta fuori (per ora), tensioni, flirt e sei vip a rischio eliminazione

Quarta puntata ricca di confronti, tensioni e momenti emozionanti per il Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 25 settembre su Canale 5. Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ha ripercorso le principali dinamiche degli ultimi giorni nella Casa: dal caso Simone Annicchiarico alle tensioni intorno a Federica Morello, passando per la Battle dei Talenti e il crescente feeling tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia.

Simone Annicchiarico torna in studio

Uno dei momenti più attesi è stato il ritorno in studio di Simone Annicchiarico, costretto a lasciare la Casa dopo aver pronunciato un'espressione non consentita dal regolamento. Il concorrente si è mostrato amareggiato e si è scusato con il pubblico e con i compagni, spiegando quanto accaduto come un momento di blackout. Annicchiarico ha anche manifestato il desiderio di avere una seconda possibilità, richiesta che Ilary Blasi ha detto di voler sottoporre al Grande Fratello.

Federica Morello nel mirino delle donne

Al centro della puntata anche Federica Morello, criticata da Piera Meloni, Marina La Rosa, Valeria Marini e Guendalina Tavassi per il suo atteggiamento nei confronti delle altre donne della Casa. Federica ha respinto le accuse, spiegando di non voler costruire rapporti forzati e di sentirsi più a proprio agio con alcuni concorrenti uomini. Sul caso sono intervenute anche le opinioniste: Cesara Buonamici l'ha invitata ad aprirsi maggiormente, mentre Selvaggia Lucarelli ne ha sottolineato la spontaneità. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Scontro Tavassi-Megan Ria e la Battle dei Talenti

Tensione anche tra Megan Ria e Guendalina Tavassi durante la preparazione della Battle dei Talenti. Megan ha accusato Guendalina di scarso impegno nelle prove di Cacao meravigliao, mentre Tavassi le ha rimproverato di aver preso la sfida troppo seriamente. A vincere la Battle è stata la squadra delle donne. Giancarlo Danto e Alessandro Varsi hanno però avuto la possibilità di togliere l'immunità a due concorrenti e hanno scelto rispettivamente Federica Morello e Guendalina Tavassi. Sono così rimaste immuni Megan Ria, Giulia Provvedi, Marina La Rosa e Piera Meloni.

Piera e Roncaccia sempre più vicini

Continua intanto ad attirare l'attenzione il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Tra i due è nata una particolare sintonia e non manca una reciproca attrazione. Piera, entrata nella Casa da fidanzata, ha ribadito i propri sentimenti per il compagno ma ha ammesso di trovare Alessandro attraente. Roncaccia, dal canto suo, ha riconosciuto l'esistenza di una connessione tra loro. Piera vorrebbe però confrontarsi con il fidanzato prima di capire come gestire questa vicinanza.

Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone

Spazio anche alle emozioni con Marina La Rosa, che ha rivissuto alcuni momenti della prima storica edizione del Grande Fratello e si è commossa ricordando Pietro Taricone, morto nel 2010. Marina ha raccontato l'affetto e l'amicizia che li legavano, precisando che tra loro non ci fu una vera relazione sentimentale.

Sei concorrenti al televoto

Infine il verdetto del pubblico: Alessandro Varsi è risultato il meno votato, diventando il secondo candidato all'eliminazione dopo Giancarlo Danto. Le nomination hanno poi completato il televoto: a rischio eliminazione ci sono Giancarlo Danto, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia. Nella prossima puntata, in programma lunedì 28 settembre, il concorrente meno votato dovrà lasciare definitivamente la Casa.