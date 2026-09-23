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GF Vip, Guendalina Tavassi svela un retroscena sul fratello Edoardo e Micol Incorvaia: «Loro non lo sapevano»

GF Vip, Guendalina Tavassi svela un retroscena sul fratello Edoardo e Micol Incorvaia: «Loro non lo sapevano»

Dalla vita professionale di Edoardo all’amore nato nella Casa con Micol, fino alla sorprendente coincidenza che lega da tempo le famiglie Tavassi e Incorvaia

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Nella serata di ieri, al Grande Fratello Vip, una conversazione tra Guendalina Tavassi e Marina La Rosa ha riportato l'attenzione su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, la cui storia d'amore è nata proprio nella Casa durante la settima edizione del reality e prosegue ancora oggi.

Rispondendo alle domande di Marina, Guendalina ha parlato innanzitutto del fratello e del suo lavoro. Edoardo, oltre agli impegni in televisione e all'attività sui social, continua infatti a svolgere la professione di videomaker. In particolare, cura e gestisce le pagine social di cliniche di chirurgia plastica.

Poi il discorso è scivolato sulla relazione con Micol Incorvaia e qui è emerso un particolare curioso. Quando Edoardo e Micol si sono conosciuti nella Casa del GF Vip, nessuno dei due sapeva che Guendalina e Clizia Incorvaia, sorella di Micol, si conoscessero già.

Guendalina e Clizia erano già amiche

L'amicizia tra Guendalina Tavassi e Clizia Incorvaia, infatti, risaliva a prima della nascita della storia tra i loro fratelli. Le due si erano conosciute perché i rispettivi figli andavano a scuola insieme e frequentavano la stessa classe.

Edoardo e Micol, dunque, si sono incontrati al Grande Fratello Vip e hanno iniziato la loro relazione senza essere a conoscenza di questo legame già esistente tra Guendalina e Clizia.

Anche Clizia Incorvaia ha partecipato al GF Vip e proprio nella Casa ha conosciuto Paolo Ciavarro, con il quale ha poi avuto un figlio e si è sposata. 

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