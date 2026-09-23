GF Vip, Alessandro Roncaccia ammette: «Piera mi piace». E spuntano le clip a luci rosse di Italia Shore

La situazione tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia nella Casa del GF Vip 9 si fa sempre più interessante. Dopo le dichiarazioni della gieffina, che aveva ammesso senza troppi giri di parole che Alessandro è il suo tipo, arriva adesso una rivelazione destinata ad alimentare ulteriormente le dinamiche del reality: anche Roncaccia sembra ricambiare l'interesse. Una svolta che assume ancora più peso considerando che Piera è entrata al Grande Fratello fidanzata con Gian Marco Ciaccia, il quale ha già manifestato pubblicamente le proprie preoccupazioni per la crescente vicinanza tra la compagna e Alessandro.

Piera Meloni: «Alessandro è il mio tipo»

Come abbiamo raccontato ieri, dopo la diretta Piera si era confidata con Megan Ria, parlando apertamente dell'aspetto fisico di Roncaccia e sottolineando alcune somiglianze con il fidanzato: «Io sono fidanzata con un ragazzo che è molto simile a lui fisicamente, come viso non tantissimo. Però è alto, moro, riccio, tatuato. È il mio tipo di tipo!». Parole che non sono passate inosservate, soprattutto dopo la crescente complicità mostrata dai due concorrenti dal momento dell'ingresso di Alessandro nella Casa.

La sorpresa: anche Roncaccia è attratto da Piera

Adesso emerge un particolare nuovo: l'attrazione sarebbe reciproca. Parlando con Carmen Di Pietro, Silvia Provvedi e Guendalina Tavassi, Roncaccia ha smentito un suo possibile interesse per Federica Morello e ha invece ammesso che Piera è il suo tipo. Alessandro, tuttavia, avrebbe immediatamente posto un limite molto chiaro: non avrebbe intenzione di avvicinarsi a lei perché è fidanzata e intende rispettare la sua relazione con Gian Marco. Una precisazione importante, ma che inevitabilmente accende ancora di più l'attenzione sui due gieffini. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Gian Marco osserva da fuori

La confessione di Alessandro arriva dopo le reazioni social di Gian Marco Ciaccia, conosciuto anche come Il Pres. Il fidanzato di Piera aveva già mostrato tutta la propria preoccupazione per ciò che stava accadendo nella Casa. Prima si era commosso durante una diretta, arrivando a dire che, qualora Piera si fosse realmente innamorata di Alessandro, l'avrebbe lasciata andare. Poi, dopo le parole della compagna su Roncaccia, aveva scelto l'ironia condividendo sui social una clip di Antonio Cassano nella quale l'ex calciatore mimava platealmente il gesto delle corna. Adesso arriva un ulteriore elemento che potrebbe non lasciare indifferente Gian Marco: anche Alessandro ha ammesso di essere attratto da Piera.

Il passato di Roncaccia a Italia Shore

Alessandro non è nuovo alle dinamiche sentimentali davanti alle telecamere. Prima del GF Vip, infatti, si era fatto conoscere dal pubblico partecipando a Italia Shore, reality nel quale aveva mostrato un'indole particolarmente disinvolta nei rapporti con le ragazze. Durante la diretta del Grande Fratello, Jonathan Kashanian ha sostenuto che Roncaccia non avrebbe l'aria dello sciupafemmine, un'affermazione che ha fatto sorridere chi aveva già seguito Alessandro nella sua precedente esperienza televisiva. Nelle ultime ore, infatti, alcune vecchie clip di Italia Shore sono tornate virali sui social, sorprendendo molti telespettatori che non conoscevano il passato televisivo del concorrente.

Per il momento Alessandro assicura di voler rispettare il fidanzamento di Piera. Ma nella Casa più spiata d'Italia c'è ormai un dato nuovo: entrambi hanno ammesso apertamente di essere il tipo l'uno dell'altra. E Gian Marco, fuori dalla Casa, osserva tutto.