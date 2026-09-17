Antonella Fiordelisi, nuovo amore dopo Giulio Fratini? «Sto frequentando qualcuno»

Un nuovo progetto professionale lontano da Milano e una frequentazione sentimentale finora tenuta lontana dai riflettori. Antonella Fiordelisi si è lasciata andare a due interessanti rivelazioni durante la sua partecipazione a un cooking show insieme ad Andrea Lo Cicero, ex rugbista della Nazionale italiana.

In queste ore sta infatti circolando su X un video nel quale l'influencer campana parla del suo futuro lavorativo e concede anche qualche confidenza sulla sua vita sentimentale dopo la fine della relazione con Giulio Fratini.

Antonella Fiordelisi ai fornelli con Andrea Lo Cicero

L'occasione è stata la partecipazione ad “AQuolina in bocca VIP”, cooking show in formato digitale che vede Andrea Lo Cicero ai fornelli insieme a personaggi del mondo dello spettacolo e dei social. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La cucina diventa il punto di partenza per una conversazione informale con l'ospite: mentre si preparano i piatti c'è spazio per curiosità, aneddoti e racconti legati alla vita privata e professionale.

Ed è proprio nel corso della chiacchierata con Lo Cicero che Antonella ha lasciato trapelare due novità destinate ad accendere la curiosità dei suoi follower.

«Presto andrò via da Milano»

La prima riguarda il suo futuro professionale. Fiordelisi ha anticipato che presto dovrà lasciare Milano per prendere parte a un nuovo programma legato al mondo dello sport.

Per il momento, però, non ha rivelato né il titolo né altri particolari sul progetto. Una scelta che inevitabilmente alimenta la curiosità, anche alla luce del passato sportivo dell'influencer.

Prima di diventare un volto televisivo e una delle personalità più seguite sui social, infatti, Antonella ha praticato scherma a livello agonistico, partecipando anche a competizioni nazionali e internazionali.

Il nuovo impegno potrebbe dunque rappresentare per lei un'occasione per riavvicinarsi televisivamente al mondo dello sport, anche se bisognerà attendere ulteriori dettagli per capire di quale programma si tratti.

La confessione sulla vita sentimentale

Ma durante il cooking show c'è stato spazio anche per la vita privata.

Parlando con Andrea Lo Cicero, Antonella ha ammesso di stare frequentando qualcuno. Poche parole, sufficienti però a riaccendere immediatamente il gossip sulla sua situazione sentimentale dopo la conclusione della storia con Giulio Fratini.

Fiordelisi non ha fatto nomi e non ha fornito particolari sull'identità della persona che sta frequentando, scegliendo evidentemente di mantenere, almeno per ora, una certa riservatezza.

Le indiscrezioni su Riccardo Porzio

La confessione inevitabilmente riporta alla mente le indiscrezioni circolate durante l'estate. A luglio, infatti, era stato accostato ad Antonella il nome di Riccardo Porzio, pilota classe 1997.

Secondo i rumors dell'epoca, tra i due ci sarebbe stata una frequentazione vissuta lontano dall'esposizione social. Antonella, tuttavia, non aveva mai ufficializzato pubblicamente la relazione, motivo per cui è opportuno mantenere separate quelle indiscrezioni dalla confessione fatta adesso.

Non è dunque possibile stabilire se la persona alla quale Fiordelisi fa riferimento sia proprio Porzio oppure un uomo la cui identità non è ancora emersa.

Due piccoli spoiler, insomma, ma sufficienti per aprire altrettanti interrogativi: quale sarà il programma sportivo che porterà Antonella lontano da Milano e chi è la persona che sta frequentando?