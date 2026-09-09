Temptation Island, ecco chi è il cantante con cui Sabrina Soussi ha avuto un flirt

Nuovo capitolo nella tormentata storia tra Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Durante la puntata speciale andata in onda lunedì 7 settembre in prima serata su Canale 5, Giovanni ha fatto riferimento a un flirt che la sua ex fidanzata avrebbe avuto durante l’estate.

Parlando con Sabrina davanti a Filippo Bisciglia, Giovanni ha ribadito di considerare ormai definitivamente conclusa la loro relazione, lasciando intendere di essere a conoscenza della frequentazione estiva dell’ex con un cantante.

Giovanni: «Speravo che con questo ragazzo potessi andare avanti»

«Speravo che con questo ragazzo tu potessi andare avanti, quello che hai definito “cantante”. Io non lo conosco, sinceramente», ha detto Giovanni. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Una frase che ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico. L'artista al quale faceva riferimento sarebbe Korbe Frero, rapper con il quale Sabrina era stata avvistata durante le vacanze estive.

La frequentazione, tuttavia, sarebbe stata breve e non si sarebbe trasformata in una vera relazione sentimentale.

Chi è Korbe Frero

Korbe Frero è il nome d'arte di Misael Quaciari, rapper nato a Perugia nel 1999 e successivamente trasferitosi a Milano per provare a costruire una carriera nel mondo della musica.

Ha iniziato ad avvicinarsi alla musica urban giovanissimo, intorno ai 12 anni. Dopo una pausa seguita al trasferimento nel capoluogo lombardo, dal 2022 ha ripreso con continuità la sua attività artistica, pubblicando diversi singoli e superando complessivamente i 2 milioni di stream.

L'avvistamento con Sabrina durante l'estate

Le indiscrezioni sulla vicinanza tra Sabrina e il rapper avevano cominciato a circolare durante l'estate. Il 19 agosto la giovane siciliana era apparsa in un video pubblicato da Korbe su TikTok: nelle immagini i due si mostravano abbracciati sulle note di un brano dell'artista.

Successivamente erano circolate anche alcune fotografie che li ritraevano insieme, alimentando le voci su una possibile relazione.

Secondo quanto emerso nel corso dello speciale di Temptation Island, però, la frequentazione non avrebbe avuto seguito. Sabrina avrebbe anche contattato Giovanni per ribadire di essere single e ridimensionare le indiscrezioni sul rapporto con il rapper.

Giovanni chiude definitivamente la porta

Per Giovanni, tuttavia, il possibile flirt estivo non sembra rappresentare il vero ostacolo a un ritorno di fiamma. Il siciliano ha spiegato di avere addirittura sperato che Sabrina riuscisse a costruire una nuova relazione e a voltare pagina.

A pesare sulla sua decisione sarebbero soprattutto quanto accaduto durante Temptation Island e il tradimento precedente alla partecipazione al programma, ammesso da Sabrina davanti alle telecamere.