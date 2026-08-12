Temptation Island, Lory Ferrari punge Sabrina Soussi e svela la verità sul presunto flirt con Sara Palumbieri

Il gossip nato dopo Temptation Island continua ad alimentare indiscrezioni e botta e risposta sui social. Al centro dell’attenzione questa volta ci sono Lorenzo “Lory” Ferrari, Sabrina Soussi e Sara Palumbieri, protagonisti di una vicenda nata dopo alcune foto scattate in Sardegna.

Lory Ferrari aveva conquistato popolarità proprio durante il percorso di Sabrina nel villaggio delle fidanzate, quando lei lo aveva scelto come tentatore preferito. Dopo la fine del programma, però, tra i due non sembra essere rimasto un rapporto particolarmente cordiale. Già durante la messa in onda delle puntate, alcuni comportamenti social di Lory, compresi like a commenti critici nei confronti di Sabrina, avevano fatto discutere.

Lory e Sara insieme in Sardegna

A riaccendere i riflettori sono state alcune immagini circolate nei giorni scorsi che mostrano Lory Ferrari e Sara Palumbieri insieme in Sardegna, mentre posano per alcuni selfie con i fan.

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Le foto hanno immediatamente fatto pensare a un possibile avvicinamento tra i due. Una voce arrivata anche a Sabrina Soussi, alla quale durante una diretta TikTok è stato chiesto cosa pensasse della situazione. La sua risposta è stata piuttosto netta: «Lory può fare quello che vuole, non è né mio amico né il mio fidanzato».

La frecciata di Lory a Sabrina

La replica di Lory Ferrari non si è fatta attendere. Il tentatore ha commentato con ironia le parole di Sabrina: «Mi è arrivata una notizia ufficiale: non siamo amici. E finalmente siamo d'accordo».

Ma Lory ha voluto soprattutto mettere fine alle indiscrezioni su una possibile relazione con Sara Palumbieri. «Io e Sara stiamo facendo due vacanze completamente separate qua in Sardegna», ha spiegato. «Siccome abbiamo condiviso un'esperienza insieme, ogni tanto ci incontriamo per un drink. Ma questo non vuol dire che stiamo insieme, quindi state sereni e buone vacanze a tutti».

Nessuna nuova coppia, dunque, almeno secondo la versione fornita direttamente dal protagonista.