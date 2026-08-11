Temptation Island, Sara e Lory insieme in Sardegna: la reazione di Sabrina Soussi

A poche settimane dalla conclusione di Temptation Island 2026, gli intrecci nati nel villaggio continuano ad alimentare il gossip anche lontano dalle telecamere. Questa volta al centro dell’attenzione ci sono Lory (Lorenzo) Ferrari e Sara Palumbieri, avvistati insieme in Sardegna.

I due si trovavano a San Teodoro, una delle località più frequentate dell’isola durante l’estate. A segnalare la loro presenza insieme sono stati gli esperti di gossip Lorenzo Pugnaloni e Daria Restaino, con alcuni scatti che hanno inevitabilmente acceso la curiosità degli appassionati del programma.

Sara e Lory insieme, ma nessun flirt è confermato

Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social e sono bastate per far nascere l’ipotesi di una nuova simpatia. Al momento, però, non esistono conferme di una relazione sentimentale tra Sara e Lory.

I due potrebbero semplicemente trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme ad amici o ad altri protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Nessuna dichiarazione dei diretti interessati, almeno per ora, lascia pensare con certezza a qualcosa che vada oltre l’amicizia.

L’avvistamento incuriosisce soprattutto perché durante il programma Lory era stato uno dei protagonisti del percorso di Sabrina Soussi.

Il rapporto tra Sabrina e Lory nel villaggio

Sabrina si era avvicinata molto al tentatore durante la permanenza nel villaggio, mentre la sua relazione con Giovanni Grazioso entrava sempre più in crisi.

Tra Sabrina e Lory sembrava essersi creata una forte complicità, ma il single aveva poi frenato quando la ragazza aveva manifestato il desiderio di spingersi oltre, chiedendogli anche un bacio e proponendogli di allontanarsi dalle telecamere.

Terminato il programma, Sabrina era stata bersaglio di numerose critiche sui social e proprio Lory era intervenuto pubblicamente in sua difesa.

Ora, però, le loro strade sembrano essersi definitivamente separate.

Sabrina commenta Sara e Lory: «Non è né mio amico né il mio fidanzato»

A riaccendere l’attenzione sulla vicenda è stata proprio Sabrina Soussi. Durante una diretta social, alcuni follower le hanno chiesto cosa pensasse della possibilità che tra Sara e Lory potesse nascere qualcosa.

La risposta è stata breve e decisamente distaccata: «Può fare quello che vuole. Non è né mio amico né il mio fidanzato».

Sara single dopo la rottura con Gabriele Govoni

Anche Sara Palumbieri è uscita da Temptation Island con una situazione sentimentale completamente diversa rispetto a quella con cui aveva iniziato l’esperienza televisiva.

Il suo percorso è stato segnato dalla crisi con Gabriele Govoni. Dopo un falò di confronto particolarmente acceso, durante il quale anche Filippo Bisciglia era intervenuto per sostenerla in un momento difficile, la coppia aveva provato a fare chiarezza sul proprio futuro.

Nel confronto registrato "un mese dopo", però, era arrivata la conferma della rottura definitiva tra Sara e Gabriele.

Sara è dunque libera sentimentalmente, così come Lory. Un particolare che inevitabilmente rende ancora più intrigante agli occhi dei fan l’avvistamento dei due in Sardegna.

Per il momento, tuttavia, resta soltanto questo: una vacanza, alcune immagini insieme e nessuna conferma di un nuovo amore. Saranno eventualmente Sara e Lory, con le loro prossime mosse, a chiarire se San Teodoro abbia fatto da scenario alla nascita di una nuova coppia di Temptation Island o semplicemente a un incontro tra amici.