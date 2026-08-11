Temptation Island, Sara e Soraya fanno lo stesso tatuaggio: «Niente è come sembra». E il gossip impazza

L’ultima edizione di Temptation Island si è chiusa con numeri da record. La puntata finale ha conquistato 4 milioni e 247mila spettatori, raggiungendo il 35,5% di share e confermando il grande successo del programma.

Tra le protagoniste che hanno fatto maggiormente discutere ci sono state Sara Palumbieri e Soraya Sabetta, entrate nel villaggio insieme ai rispettivi fidanzati Gabriele Govoni e Cristian Mascolino.

Proprio durante l’esperienza televisiva, anche a causa delle difficoltà vissute nelle rispettive relazioni sentimentali, tra Sara e Soraya è nata una forte amicizia. Un rapporto che, terminato il programma, sembra essersi consolidato ulteriormente.

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Il tatuaggio di Sara e Soraya

Nelle ultime ore le due ragazze hanno mostrato sui social un gesto destinato inevitabilmente ad attirare l’attenzione dei fan: hanno deciso di fare insieme lo stesso tatuaggio sul fianco.

La frase scelta è particolarmente significativa: «Niente è come sembra». Sara e Soraya, inoltre, continuano a mostrarsi molto affiatate e sui social non mancano messaggi affettuosi e manifestazioni reciproche di sostegno.

L'indiscrezione di Deianira Marzano

Ad alimentare ulteriormente il gossip è arrivata una storia pubblicata dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Senza rivelare l’identità delle dirette interessate, l'esperta di gossip ha scritto: «Tra due ex fidanzate di Temptation Island è nata una fortissima attrazione. Scopriranno che tra loro può esserci qualcosa di più di una semplice amicizia?».

La Marzano non ha fatto i nomi delle due ragazze e, soprattutto, al momento non esistono conferme che il riferimento sia proprio a Sara Palumbieri e Soraya Sabetta.

I social pensano a Sara e Soraya

L’indiscrezione, però, è bastata per scatenare le supposizioni degli utenti. In molti hanno immediatamente associato quelle parole proprio a Sara e Soraya, soprattutto alla luce della loro crescente complicità, delle immagini pubblicate insieme e, adesso, anche del tatuaggio condiviso.

Per il momento si tratta esclusivamente di ipotesi nate sui social. Né Sara né Soraya hanno infatti dichiarato che tra loro esista qualcosa di diverso dall’amicizia.

Una cosa, però, è certa: il loro legame nato davanti alle telecamere di Temptation Island è proseguito anche lontano dal villaggio. E quel «Niente è come sembra» tatuato sulla pelle non poteva che alimentare ulteriormente la curiosità dei fan.