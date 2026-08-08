Temptation Island, Sara Palumbieri avvistata con un tentatore (foto): esplode il gossip

Nuovo gossip tra i protagonisti di Temptation Island. Questa volta al centro dell'attenzione ci sono Lorenzo Ferrari e Sara Palumbieri, che sarebbero stati avvistati insieme durante una serata a San Teodoro, in Sardegna.
Una presenza che non è passata inosservata e che ha immediatamente scatenato la curiosità degli appassionati del reality, soprattutto perché fino a poche settimane fa il nome di Lory era inevitabilmente associato a quello di Sabrina Soussi.
Tra Lory e Sabrina nessun seguito dopo Temptation Island
Nel villaggio delle tentazioni, infatti, tra Sabrina e Lory si era creata una forte complicità. Un avvicinamento che aveva avuto un peso importante nel percorso della ragazza e nella definitiva rottura della sua relazione con Giovanni Grazioso.
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Una volta spente le telecamere, però, quel feeling non si sarebbe trasformato in una vera frequentazione. Le strade di Sabrina e del tentatore sembrerebbero essersi separate dopo la conclusione del programma.
L'avvistamento con Sara Palumbieri
A sorprendere, adesso, è il nome della ragazza vista insieme a Lory: Sara Palumbieri, altra protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island e ormai ex fidanzata di Gabriele Govoni. Secondo le segnalazioni circolate nelle ultime ore, i due sarebbero stati insieme a San Teodoro, una delle località più frequentate della movida estiva in Sardegna.
A rendere ancora più interessante l'indiscrezione ci sarebbero anche alcuni scatti che documenterebbero la presenza di Lory e Sara nello stesso posto.
Amicizia o nuova coppia?
Naturalmente un avvistamento non basta per parlare di una nuova storia d'amore. Al momento non risultano conferme da parte dei diretti interessati e non è possibile sapere se tra Lory Ferrari e Sara Palumbieri ci sia soltanto un'amicizia nata dopo il reality oppure qualcosa di più.
Una cosa, però, appare evidente: il viaggio nei sentimenti di Temptation Island è terminato in televisione, ma per alcuni dei suoi protagonisti il gossip estivo sembra essere appena cominciato.