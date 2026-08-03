Temptation Island, Danilo e Rosario pizzicati con due ragazze: la foto accende il gossip

L’avventura di Temptation Island 2026 si è conclusa da poche settimane, ma i protagonisti continuano a far parlare di sé anche lontano dai villaggi. Nelle ultime ore, infatti, due dei concorrenti più discussi dell’ultima edizione, Rosario Monetti e Danilo D’Angelo, sono stati avvistati insieme a Napoli durante un aperitivo in compagnia di due ragazze misteriose.

Le immagini, diffuse da Webboh, hanno subito acceso la curiosità dei fan del programma, che si chiedono se per i due ex protagonisti del reality condotto da Filippo Bisciglia sia già arrivato il momento di voltare definitivamente pagina.

Il percorso di Danilo e Rosario a Temptation Island

Per Danilo D’Angelo, l'esperienza nel reality si è conclusa con la rottura definitiva della relazione con Francesca Coppola. Durante il programma il giovane si era avvicinato alla tentatrice Giulia Colacchi (con la quale sembra sia stato avvistato) mentre la fidanzata aveva instaurato un rapporto sempre più stretto con il single Marco Fatata. Lo speciale "Un mese dopo" ha poi sancito la fine della loro storia.

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Più incerto, invece, il finale vissuto da Rosario Monetti. Entrato nel programma insieme alla fidanzata Alessandra Ciociola, che aveva deciso di metterlo alla prova dopo un rapporto segnato da bugie e tradimenti, il giovane non ha chiuso definitivamente la relazione. Al termine del reality, infatti, Alessandra ha chiesto del tempo per riflettere, lasciando il loro rapporto in una sorta di pausa.

L’avvistamento a Napoli con due ragazze misteriose

Non è un mistero che Rosario Monetti e Danilo D’Angelo abbiano mantenuto un forte legame di amicizia anche dopo la fine del programma. I due sono stati spesso visti insieme nelle ultime settimane, ma questa volta la loro uscita ha attirato ancora di più l'attenzione.

Secondo quanto riportato da Webboh, i due ragazzi sono stati fotografati durante un aperitivo a Napoli insieme a due ragazze di cui, almeno per il momento, non si conosce l'identità. Al momento non ci sono elementi che facciano pensare a nuove relazioni sentimentali, ma l'avvistamento è bastato per alimentare le indiscrezioni e scatenare i commenti sui social.

Per ora si tratta soltanto di una segnalazione, ma i fan di Temptation Island seguono con attenzione ogni nuovo movimento dei protagonisti dell'edizione 2026, curiosi di capire se dietro quella semplice uscita tra amici possa nascondersi qualcosa di più.