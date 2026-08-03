Temptation Island, Danilo D'Angelo e la single Giulia avvistati insieme: la segnalazione

A pochi giorni dalla messa in onda dell'ultima puntata di Temptation Island 2026, continuano a far discutere i protagonisti dell'edizione appena conclusa. Al centro dell'attenzione ci sono Danilo D'Angelo e la tentatrice Giulia Colacchi, con la quale il giovane aveva instaurato un rapporto sempre più stretto durante la permanenza nel villaggio.

Dopo la definitiva rottura con Francesca Coppola, una nuova indiscrezione lascia intendere che i contatti tra Danilo e Giulia potrebbero essere proseguiti anche lontano dalle telecamere.

La segnalazione: "Li ho visti insieme a Napoli"

Nelle scorse ore la redazione di LolloMagazine ha ricevuto una segnalazione che riferisce di un presunto avvistamento dei due in un noto locale di Napoli.

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Secondo il racconto della lettrice, Danilo D'Angelo e Giulia Colacchi sarebbero stati inizialmente in compagnia di altre persone presso il ristorante Baia Marinella, per poi essere notati da soli nel corso della stessa serata.

«Ieri sera ho visto la tentatrice Giulia insieme a Danilo. Erano a Napoli», si legge nella segnalazione.

Alla richiesta di eventuali fotografie, la stessa persona ha spiegato di non essere riuscita a immortalarli: «Purtroppo no, perché eravamo allo stesso ristorante, a Baia Marinella, dove c'erano loro insieme a tutti gli altri. Poi siamo andate a fare un giro e abbiamo incontrato loro da soli. Però mi guardavano, quindi non potevo fare foto».

Il rapporto nato nel villaggio

Durante il percorso a Temptation Island 2026, Danilo D'Angelo aveva sviluppato un'intesa sempre più evidente con la single Giulia Colacchi. Tra i due era scattato anche un bacio, episodio che aveva contribuito a compromettere definitivamente la relazione tra Danilo e la fidanzata Francesca Coppola.

Nel successivo speciale "Un mese dopo", Danilo e Francesca hanno confermato la fine della loro storia, spiegando di aver scelto di proseguire le rispettive vite separatamente una volta conclusa l'esperienza nel reality.