The 50, da Clizia Incorvaia ad Antonella Fiordelisi: tutti i nomi contattati

La macchina organizzativa di The 50 è già in movimento. Dopo il successo della prima edizione, Prime Video ha confermato il ritorno del reality show e sono iniziate le selezioni per individuare i cinquanta concorrenti che prenderanno parte alla nuova avventura nel castello del Leone.

I partecipanti saranno chiamati a sfidarsi tra prove, alleanze, strategie ed eliminazioni, con un format che dovrebbe rimanere sostanzialmente invariato rispetto alla passata stagione.

Oriana Marzoli verso il ritorno in Italia

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c'è quello di Oriana Marzoli. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, durante una diretta Instagram con i suoi follower spagnoli, ha infatti rivelato che presto tornerà in Italia per partecipare a un nuovo reality show.

Una dichiarazione che ha alimentato le indiscrezioni sulla sua possibile presenza nel cast di The 50, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale.

Gli altri vip contattati

Negli ultimi giorni sono emersi numerosi altri nomi di possibili concorrenti. Tra quelli già trapelati figurano Stefania Orlando, Nicolò Ferrari, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Lucia Ilardo.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, gli autori avrebbero inoltre contattato Aida Yespica, Clizia Incorvaia, Antonella Fiordelisi e le creator Emily Pallini, Francesca Cuccuru e Alessia Lanza.

Francesco Chiofalo in un ruolo speciale

Tra le indiscrezioni più curiose c'è anche quella che riguarda Francesco Chiofalo. L'influencer potrebbe tornare nel programma non come concorrente, ma in una veste inedita, quella di "traghettatore" o "disturbatore" del gioco. Un'ipotesi ancora in fase di valutazione, ma che potrebbe rappresentare una delle novità della nuova stagione.

Riprese a settembre e finale anti-spoiler

Le registrazioni della seconda edizione dovrebbero iniziare a settembre e avere una durata di circa otto giorni.

Il meccanismo del programma dovrebbe ricalcare quello della prima stagione: prove di abilità, strategie, eliminazioni decise dai concorrenti e, soprattutto, la registrazione di tre finali differenti, una soluzione studiata per evitare la diffusione di spoiler prima della messa in onda.