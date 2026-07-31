Temptation Island, spunta un retroscena su Soraya: dopo il programma avrebbe frequentato il single Dimitri

L'ultima puntata di Temptation Island 2026, andata in onda il 29 luglio, ha regalato uno dei colpi di scena più sorprendenti dell'edizione. Nel tradizionale appuntamento dedicato al racconto delle coppie "un mese dopo", i riflettori si sono accesi sul confronto tra Soraya Sabetta e Cristian Mascolino, protagonisti di un epilogo ricco di emozioni e rivelazioni.

Il mea culpa di Soraya

Seduta davanti a Filippo Bisciglia, Soraya ha ammesso i propri errori, riconoscendo di aver ferito profondamente l'ex fidanzato durante il percorso nel reality. «Mi è dispiaciuto molto per alcune cose che ho detto, l'ho discriminato, l'ho umiliato. Lui è una brava persona e provo ancora qualcosa per lui», ha confessato con la voce rotta dall'emozione.

La giovane ha raccontato di aver cercato Cristian subito dopo il rientro dalla Calabria, nel tentativo di chiarire e ricucire il rapporto. Un incontro, però, conclusosi con un addio sereno ma definitivo.

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Nel frattempo, Cristian continua a lavorare nell'azienda della famiglia di Soraya e, come precisato durante la trasmissione, avrebbe anche ricevuto un aumento di stipendio, circostanza che i due hanno tenuto a precisare non essere collegata alla partecipazione al programma.

La confessione di Cristian

Il momento più sorprendente è arrivato quando Cristian ha deciso di fare chiarezza sulle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Dopo aver smentito un presunto flirt con la tentatrice Flavia Punzo, ha rivelato di aver iniziato a frequentare un'altra single conosciuta nel villaggio.

«Non è Flavia. Mi sono sentito con un'altra ragazza conosciuta nel villaggio. Si chiama Nicole», ha spiegato, riferendosi alla tentatrice Nicole Cena.

Cristian ha inoltre raccontato che i contatti con Nicole sarebbero iniziati appena tre giorni dopo il falò di confronto, quando il rapporto con Soraya era ormai definitivamente compromesso.

Il racconto dell'ultimo incontro

Durante il confronto, Cristian ha anche rivelato che, dopo la fine del programma, tra lui e Soraya ci sarebbe stato un ultimo momento di intimità. Un episodio che, secondo il suo racconto, si sarebbe interrotto quando lui è scoppiato in lacrime, sopraffatto dai ricordi della loro relazione.

Le sue parole hanno provocato una nuova reazione emotiva di Soraya, che ha ribadito di aver continuato a nutrire sentimenti nei suoi confronti.

«Io a Dimitri non rispondo nemmeno. Lui voleva una cosa seria con me, ma non mi sembrava corretto nei tuoi confronti», ha dichiarato.

Le indiscrezioni su Dimitri

Sulla vicenda, però, sono emerse anche alcune indiscrezioni. Secondo quanto riportato dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, dopo la conclusione del programma Soraya avrebbe trascorso del tempo proprio con il single Dimitri.

Lo stesso Pugnaloni sostiene tuttavia che la conoscenza si sarebbe poi interrotta dopo alcune settimane e che, nel frattempo, Dimitri non avrebbe ancora chiuso del tutto i rapporti con la sua ex.