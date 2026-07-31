Temptation Island, Soraya e Francesca verso il trono di Uomini e Donne? "Sono state già contattate"

Come accade ormai dopo ogni edizione di Temptation Island, si riaccendono le indiscrezioni sui possibili nuovi tronisti e troniste di Uomini e Donne. I protagonisti che escono dal viaggio nei sentimenti da single finiscono puntualmente al centro dei rumors e, anche quest'anno, non fa eccezione.

Negli ultimi anni il passaggio dal reality delle tentazioni al dating show di Maria De Filippi è diventato quasi una tradizione. È successo con Martina De Ioannon, oggi legata a Gianmarco Steri, con Francesca Sorrentino, che aveva scelto Gianluca Costantino salvo poi tornare con l'ex Manuel Maura, e con l'ex tentatore Flavio Ubirti.

Diverso, invece, il destino di Rosario Guglielmi. La sua esperienza sul trono non è mai iniziata perché l'ex fidanzata Lucia Ilardo, tra le protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, rivelò di aver continuato a frequentarlo anche dopo l'accettazione del trono. Una confessione che di fatto fece sfumare la sua partecipazione al programma.

L'indiscrezione: spuntano i nomi di Soraya e Francesca

Ora potrebbe essere il turno di due delle protagoniste più discusse dell'ultima edizione di Temptation Island. A lanciare l'indiscrezione è il blogger Lorenzo Pugnaloni, secondo cui tra i nomi valutati dalla redazione di Uomini e Donne ci sarebbero Soraya Sabetta e Francesca Coppola.

Soraya e Cristian: una storia finita tra dubbi e nuove conoscenze

Soraya e Cristian erano arrivati a Temptation Island con una relazione già segnata da incomprensioni e sfiducia. Nel villaggio, Soraya ha instaurato un rapporto sempre più stretto con il single Dimitri, mentre Cristian ha vissuto con crescente sofferenza i filmati mostrati durante il percorso.

Il falò di confronto finale ha sancito la rottura, con entrambi usciti separatamente dal programma.

Nello speciale "un mese dopo", Soraya ha confessato di provare ancora dei sentimenti per l'ex fidanzato. Cristian, però, ha spiegato di aver iniziato a frequentare la tentatrice Nicole, raccontando di aver capito che la loro storia era già finita prima ancora dell'ingresso nel reality. Un confronto che ha chiuso definitivamente ogni possibilità di ritorno.

Francesca e Danilo: l'ultima occasione durata solo poche settimane

Anche il percorso di Francesca e Danilo è stato segnato da continue tensioni. La gelosia e la mancanza di fiducia hanno accompagnato tutta l'esperienza nei villaggi: lei non è mai riuscita a superare alcuni comportamenti del fidanzato avvenuti prima del programma.

Durante il falò finale sembrava inevitabile l'addio, ma anche grazie al confronto con Filippo Bisciglia i due avevano deciso di concedersi un'ultima possibilità, lasciando il programma insieme.

La riconciliazione, però, è durata poco. Nel confronto finale "un mese dopo", Danilo ha raccontato di aver scoperto che Francesca aveva ripreso i contatti con il single Marco, circostanza che lo ha spinto a chiudere definitivamente la relazione.

Francesca ha ammesso di provare ancora affetto per lui, ma ha dovuto prendere atto della decisione irrevocabile dell'ex compagno, mettendo così la parola fine alla loro storia.

Dal reality al trono?

Con entrambe nuovamente single e molto popolari tra il pubblico, i nomi di Soraya Sabetta e Francesca Coppola si candidano naturalmente a entrare nel toto-tronisti della prossima stagione di Uomini e Donne. Per il momento si tratta soltanto di indiscrezioni, ma nelle prossime settimane si capirà se la redazione del programma deciderà davvero di puntare su una delle due protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island.