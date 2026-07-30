Temptation Island, l'amica di Soraya accusa Cristian: "Ha passato la notte con lei mentre sentiva già Nicole"

La storia tra Soraya Sabetta e Cristian Mascolino è definitivamente finita. La conferma è arrivata nell'ultima puntata di Temptation Island, dedicata al "mese dopo", durante la quale i due hanno raccontato di aver preso strade diverse.

Nelle ore successive alla messa in onda, però, è emersa una nuova indiscrezione sul periodo immediatamente successivo alla conclusione del reality. A rilanciarla è LolloMagazine, che ha raccolto la testimonianza di una delle migliori amiche di Soraya.

"Dopo il rientro a casa hanno trascorso la notte insieme"

Secondo quanto raccontato dall'amica dell'ex protagonista del reality, la sera stessa del ritorno dal programma sarebbe stata Soraya a cercare Cristian. I due si sarebbero rivisti subito dopo aver riavuto i telefoni cellulari e avrebbero trascorso insieme anche la notte.

Argomenti temptation island

Un episodio che, sempre secondo la stessa fonte, non avrebbe cambiato il destino della coppia. L'amica sostiene infatti che Cristian fosse già in contatto con Nicole Cena, la single conosciuta durante il percorso a Temptation Island.

"Dopo è stato lui a cercare Soraya"

Nel racconto emerge anche un secondo episodio, collocato dopo la messa in onda della seconda puntata del reality. Sempre secondo l'amica di Soraya, questa volta sarebbe stato Cristian Mascolino a ricontattare l'ex fidanzata, telefonandole per consolarla mentre, parallelamente, avrebbe già continuato a frequentare Nicole Cena.

La stessa fonte aggiunge che, quando hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni sulla nuova conoscenza, Cristian avrebbe negato che ci fosse qualcosa tra loro.

"Ha ammesso tutto solo dopo"

L'ultimo retroscena riguarda proprio la relazione con Nicole Cena. L'amica di Soraya sostiene che Cristian avrebbe confermato la nuova frequentazione soltanto circa un mese più tardi, quando ormai, a suo dire, non sarebbe stato più possibile smentire l'evidenza.