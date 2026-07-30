Temptation Island, Giovanni assediato dai fan: "Gli hanno strappato la maglietta", spunta anche un presunto malore

L'onda lunga di Temptation Island continua prosegue e, tra i protagonisti più seguiti del momento, c'è senza dubbio Giovanni Grazioso. L'ex fidanzato di Sabrina Soussi sta vivendo settimane di grande popolarità e, nelle ultime ore, numerosi video condivisi sui social lo mostrano circondato da decine di fan desiderosi di ottenere un selfie, una foto ricordo o semplicemente qualche istante per salutarlo.

Le immagini sono diventate rapidamente virali, alimentando un acceso dibattito sul web.

Il dibattito sulla sicurezza divide il pubblico

A catturare l'attenzione degli utenti non è stata soltanto la grande partecipazione dei fan, ma anche la presenza alcuni alla sicurezza accanto a Giovanni Grazioso.

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Sui social le opinioni si sono subito divise. Da una parte c'è chi ritiene assolutamente comprensibile adottare misure di sicurezza quando centinaia di persone cercano di avvicinare un personaggio televisivo. Dall'altra, invece, c'è chi considera eccessiva la presenza di bodyguard, sostenendo che si tratti di un'organizzazione sproporzionata rispetto alla situazione.

Le segnalazioni: "Maglietta strappata durante la folla"

Nelle ultime ore, però, sarebbero emersi alcuni racconti che offrirebbero una lettura diversa della vicenda.

Secondo quanto riportato da LolloMagazine, una fonte avrebbe riferito che Giovanni Grazioso sarebbe stato travolto dall'entusiasmo di alcune persone che, nel tentativo di raggiungerlo, lo avrebbero strattonato fino a strappargli la maglietta.

Si tratta, tuttavia, di una segnalazione non verificata e che, al momento, non trova conferme ufficiali da parte del diretto interessato.

L'altra testimonianza: "Si è sentito male per la troppa folla"

Una seconda testimonianza è comparsa direttamente sotto uno dei video più condivisi sui social. Un'utente ha risposto a chi criticava la presenza della sicurezza scrivendo: "Tesoro ciao, non è 'too much' come dici tu! Semplicemente tutta quella gente non lo fa neanche respirare! Si è sentito male in uno di questi eventi proprio perché c'era troppa folla! Se non sapete non mettete questi post del cavolo".

Giovanni Grazioso tra i protagonisti più popolari di Temptation Island

Al di là delle indiscrezioni, un elemento appare evidente: Giovanni Grazioso è uno dei protagonisti di Temptation Island che stanno continuando a catalizzare l'attenzione del pubblico anche dopo la conclusione del reality.

I video condivisi sulle principali piattaforme social mostrano costantemente gruppi di giovani che lo attendono per una fotografia o un autografo, segno di una popolarità cresciuta notevolmente nelle settimane successive alla trasmissione.

Attesa per un eventuale chiarimento

Per il momento Giovanni Grazioso non ha rilasciato dichiarazioni sulle testimonianze circolate online riguardo al presunto episodio della maglietta strappata o al presunto malore causato dalla folla. Fino a eventuali conferme o smentite da parte del diretto interessato, tali ricostruzioni restano semplici segnalazioni riportate da terzi.