Temptation Island, Giovanni volta pagina: con Elisa la frequentazione continua, spunta una nuova segnalazione

L'ultima puntata di Temptation Island 2026 abbandona il tradizionale falò sulla spiaggia per trasferire il confronto finale nel salotto allestito dalla produzione. A un mese dalla fine dell'esperienza nel reality, Sabrina e Giovanni si ritrovano faccia a faccia davanti a Filippo Bisciglia per capire se esistano ancora i margini per salvare la loro relazione.

Quello che sembrava poter essere un tentativo di chiarimento si trasforma però in uno dei confronti più duri dell'intera edizione, con accuse reciproche, confessioni sulla vita di coppia e una separazione che appare ormai definitiva.

Il confronto "un mese dopo": nessun ritorno di fiamma

La puntata si apre con un Giovanni visibilmente provato, che lascia trasparire nostalgia nonostante la delusione maturata durante il percorso nel villaggio. È Filippo Bisciglia a favorire il confronto diretto, sperando in un chiarimento tra i due ex fidanzati.

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Le aspettative, però, vengono subito disattese. Sin dalle prime battute il dialogo si trasforma in uno scontro acceso, senza alcun segnale di riavvicinamento.

Sabrina attacca: "Non mi hai mai difesa"

La prima ad affondare il colpo è Sabrina, che rimprovera all'ex compagno di non averla sostenuta dopo la messa in onda del programma: "Anche con tuo padre non mi hai difesa. Alcune persone hanno fatto dei post contro di me e tu potevi intervenire".

Da quel momento il confronto prende una piega sempre più aspra, coinvolgendo aspetti della loro relazione rimasti fino a quel momento privati.

Le confessioni sulla vita intima scuotono il pubblico

Tra i momenti più discussi della serata ci sono le dichiarazioni sulla loro intimità. Giovanni contesta all'ex compagna alcune affermazioni pronunciate durante il programma: "Ti sei permessa di dire che fai finta a letto con me, che sono teatrale".

Di fronte alle sue parole, Sabrina conferma quanto già dichiarato in precedenza, senza fare passi indietro.

Lo scontro sulla famiglia: "Sei un mammone"

La discussione si sposta poi sul rapporto tra Giovanni e la sua famiglia. Sabrina accusa l'ex fidanzato di essere troppo legato alla madre, arrivando a definirlo un "mammone" e citando anche la valigia preparata dalla donna prima della partenza per il reality.

La replica di Giovanni è immediata: "Se fossi stato davvero un mammone me ne sarei andato quando mia madre mi ha detto di lasciarti. Io sono innamorato di mia madre".

La frecciata sul tentatore Lory e la frase diventata virale

Durante il confronto emerge anche il capitolo relativo al tentatore Lory, verso il quale Sabrina aveva mostrato interesse nel corso del programma: Giovanni non risparmia una stoccata: "Non ti voleva".

A rafforzare il concetto utilizza una celebre espressione in dialetto catanese che, nel giro di pochi minuti, diventa virale sui social: "A pigghiasti u dui di mazzi, e a briscula era coppi".

L'accusa sul flirt in palestra non cambia il finale

Nel tentativo di riequilibrare il confronto, Sabrina sostiene che Giovanni avrebbe cercato di avvicinare una ragazza conosciuta in palestra.

L'accusa, però, non modifica l'esito dell'incontro. È lo stesso Giovanni a mettere definitivamente la parola fine alla loro storia, dichiarando di non provare più gli stessi sentimenti. Sabrina prende atto della decisione e conferma che non esistono più possibilità di ricominciare insieme.

Giovanni ed Elisa: continua la frequentazione

Archiviata definitivamente la relazione con Sabrina, l'attenzione dei fan si concentra ora sulla possibile conoscenza tra Giovanni e la single Elisa Varcaggiu. Secondo quanto riportato dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, i due continuerebbero a sentirsi anche dopo la conclusione del programma.

Il blogger riferisce che sarebbero stati notati durante una videochiamata e che Giovanni, riconosciuto da alcuni fan, avrebbe mostrato loro proprio Elisa, confermando così che il rapporto tra i due sarebbe proseguito anche lontano dalle telecamere.