Va a vendere brioche, ma viene assediato dai fan: Giovanni è una star dopo Temptation Island

Da protagonista assoluto di Temptation Island a fenomeno popolare in Sicilia. Giovanni Grazioso, uno dei volti più discussi dell'ultima edizione del reality di Canale 5, continua a far parlare di sé anche dopo la conclusione del programma.

Archiviata l'esperienza televisiva e la definitiva rottura con Sabrina Soussi, il giovane è tornato alla sua vita di sempre: quella di venditore ambulante di brioche alla Nutella. Ma la notorietà conquistata in tv ha cambiato tutto.

Da Catania ad Adrano: assalto di fan per Giovanni

Come racconta LaSicilia.it, Giovanni Grazioso ha raggiunto Adrano insieme al padre in occasione del concerto di Sal Da Vinci in piazza Umberto.

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Il giovane, che abitualmente vende le sue celebri brioche in piazza Mazzini a Catania, è stato subito riconosciuto da decine di persone. In pochi minuti si è formato un piccolo bagno di folla: tantissimi fan hanno approfittato della sua presenza per chiedere una foto, un selfie o semplicemente scambiare qualche battuta con il personaggio diventato virale sui social.

Le sue espressioni in dialetto siciliano, come "Sbambai" e "Ma chi stamu schizzannu?", sono ormai entrate nel linguaggio dei fan del programma e continuano a circolare sui social.

Il falò finale sancisce la rottura con Sabrina Soussi

L'ultima puntata di Temptation Island ha segnato la fine definitiva della relazione tra Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi.

A un mese dalla conclusione del percorso nel villaggio, la coppia si è ritrovata nel tradizionale confronto finale davanti a Filippo Bisciglia, con l'obiettivo di capire se esistessero ancora i presupposti per ricominciare.

Il tentativo di riavvicinamento, però, si è trasformato in un confronto durissimo, caratterizzato da accuse reciproche e confessioni molto personali che hanno definitivamente chiuso ogni possibilità di riconciliazione.

Le accuse di Sabrina e la replica di Giovanni

Durante il faccia a faccia, Sabrina Soussi ha rimproverato all'ex compagno di non averla difesa dagli attacchi ricevuti sui social e dalle critiche dei suoi familiari.

La discussione è poi degenerata quando sono emersi aspetti della loro vita privata e della loro intimità, rendendo il confronto ancora più acceso.

Non sono mancati nemmeno gli attacchi alla famiglia di Giovanni, definito da Sabrina un "mammone", con riferimento anche al rapporto molto stretto con la madre.

Il giovane ha replicato difendendo il proprio legame familiare e ricordando di aver scelto, durante la relazione, di seguire il proprio cuore nonostante il parere contrario della madre.

La frase in dialetto diventa virale

Tra i momenti più commentati della puntata c'è stata anche la battuta pronunciata da Giovanni Grazioso nei confronti dell'ex fidanzata, riferita all'interesse mostrato durante il programma per il single Lory.

La frase in dialetto catanese — "A pigghiasti u dui di mazzi, e a briscula era coppi" (“pescasti il due di bastoni, ma la briscola era a coppe”) è diventata immediatamente virale sui social, trasformandosi in uno dei tormentoni più condivisi dell'edizione 2026 di Temptation Island.

Rottura definitiva e nuova popolarità

Nel finale del confronto, Sabrina Soussi ha provato a ribaltare la situazione accusando Giovanni di essersi interessato a un'altra ragazza conosciuta in palestra.

Le accuse, però, non hanno cambiato l'esito dell'incontro. È stato lo stesso Giovanni Grazioso ad ammettere di non essere più innamorato, mettendo definitivamente la parola fine alla relazione.