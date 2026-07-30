Filippo Bisciglia si scusa con Gabriele a Temptation Island: "Nella mia relazione ho vissuto le stesse cose"

L'epilogo di Temptation Island 2026, andato in onda il 29 luglio, ha regalato uno dei momenti più intensi e inaspettati dell'intera edizione. A un mese dalla fine dell'esperienza nei villaggi, il tradizionale confronto tra le coppie ha lasciato spazio a una scena carica di emozione, con protagonisti Gabriele, Sara e, soprattutto, Filippo Bisciglia.

Per una volta il conduttore ha abbandonato il ruolo di osservatore imparziale, lasciandosi coinvolgere dal percorso del ragazzo e arrivando perfino a chiedergli scusa. Un momento che ha colpito il pubblico e che è già tra i più commentati della finale di Temptation Island.

Gabriele racconta l'ultimo incontro con Sara

Nel corso del confronto finale, Gabriele ha rivelato di aver rivisto Sara pochi giorni dopo il falò per chiarire le ultime questioni rimaste in sospeso. Quell'incontro, però, gli ha fatto capire definitivamente che la loro storia era ormai arrivata al capolinea.

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"Non sentivo più che quello fosse il mio posto", ha raccontato al conduttore, spiegando di aver persino inventato una scusa per interrompere il confronto e tornare a casa. Poi la consapevolezza maturata grazie al programma: "Questo percorso mi ha dato la forza di mettere un punto".

Anche Sara ha confermato che quell'ultimo faccia a faccia è stato segnato da un forte distacco emotivo.

"Ci siamo visti due ore, otto giorni dopo il falò. Io avrei voluto un confronto vero, ma lui non ha mai voluto parlare. Sono state due ore di silenzio. Avrei voluto chiedergli come stava, ma diceva che vedermi gli avrebbe fatto male. Alla fine me ne sono fatta una ragione".

Le parole della giovane hanno confermato come la separazione fosse ormai definitiva, chiudendo una relazione che aveva mostrato numerose fragilità già durante il percorso nel reality di Canale 5.

Filippo Bisciglia rompe il protocollo e si lascia andare

Il momento più intenso è arrivato subito dopo. Guardando Gabriele, Filippo Bisciglia ha deciso di uscire dal suo tradizionale ruolo di mediatore, lasciando emergere un lato profondamente personale.

"Ho rivisto me in te. Nella mia relazione passata ho vissuto le tue stesse cose. Non volevo far uscire tutte quelle emozioni, mi dispiace e ti chiedo scusa", ha confessato il conduttore, visibilmente emozionato.

Il riferimento non è a Pamela Camassa

Per evitare equivoci, Filippo Bisciglia ha chiarito che il suo racconto non riguardava la lunga relazione con Pamela Camassa, durata 17 anni e conclusa soltanto pochi mesi fa.

Il conduttore si riferiva invece a una storia sentimentale precedente, nella quale aveva vissuto dinamiche simili a quelle raccontate da Gabriele, segnate da sofferenza e da un rapporto ormai diventato tossico.