Antonella Fiordelisi sgancia la bomba sull'ex: "Vai con una mia amica". E riapre il capitolo Donnamaria

Antonella Fiordelisi torna a far parlare di sé e lo fa nel modo che più spesso accende il dibattito sui social: una frecciatina destinata a un ex fidanzato. L'influencer campana, nota per il suo carattere diretto e per non tirarsi mai indietro quando si tratta di replicare a chi l'ha ferita, ha pubblicato una serie di storie Instagram che hanno immediatamente scatenato la curiosità dei fan.

L'identità del destinatario del messaggio non è stata rivelata, ma le parole utilizzate hanno alimentato numerose ipotesi sul web.

L'annuncio della "bomba" su Instagram

Tutto è iniziato con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, attraverso il quale Antonella Fiordelisi ha anticipato ai follower l'arrivo di una rivelazione: "Non so se siete pronti alla bomba che sto per lanciare, dove capirete un bel po' di cose".

La frecciata all'ex: "È la mia più grande ossessione"

Nel post pubblicato sui social, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha accusato un ex fidanzato di non essere riuscito a voltare pagina e di cercare di attirare la sua attenzione frequentando una sua amica.

Il messaggio recita: "Scendi le scale consapevole di essere l'ossessione più grande di un ex insicuro che va con una tua amica pensando di farti i dispettucci".

A corredo della storia, Antonella Fiordelisi ha aggiunto anche una frase ancora più pungente: "A papà non era mai piaciuto".

Parole che hanno immediatamente alimentato il dibattito tra i follower, intenti a individuare il destinatario della stoccata.

Chi è l'ex a cui si riferisce Antonella Fiordelisi?

L'influencer non ha fatto alcun nome, ma i fan hanno iniziato subito a formulare diverse ipotesi. Tra gli ex più noti di Antonella Fiordelisi figurano Francesco Chiofalo, Edoardo Donnamaria, Guglielmo Vicario e Giulio Fratini.

Secondo molti utenti, sarebbero da escludere Francesco Chiofalo ed Edoardo Donnamaria, mentre l'attenzione si concentra soprattutto su Guglielmo Vicario e Giulio Fratini. Con quest’ultimo, la relazione è giunta al capolinea nelle scorse settimane senza che, però, nessuno dei due abbia ufficializzato la rottura.

Proprio il portiere del Tottenham è finito al centro del gossip per un presunto flirt con Elisa Maino, altra nota influencer, alla quale avrebbe regalato un enorme mazzo di rose rosse. Secondo gli osservatori più attenti, il calciatore avrebbe già fatto regali simili alle sue precedenti frequentazioni, tra c’è proprio la Fiordelisi.

Va però precisato che, al momento, non esiste alcuna conferma sull'identità della persona citata nelle storie Instagram e si tratta esclusivamente di ipotesi formulate dagli utenti sui social.

Il ricordo romantico di Edoardo Donnamaria

Nelle stesse ore, Antonella Fiordelisi ha risposto anche ad alcune domande dei follower, raccontando uno dei gesti più romantici ricevuti da un ex fidanzato.

Alla curiosa domanda se qualcuno le avesse mai "dedicato un gelato", l'influencer ha replicato con ironia, spiegando invece che un suo ex le aveva dedicato una canzone: "La cosa più romantica che mi è successa è che mi hanno dedicato e scritto una canzone che poi hanno cantato sui palchi. Sì, quello sì, bei momenti".

Molti utenti hanno collegato il riferimento a Edoardo Donnamaria, che nel 2023, nel corso della storia con Antonella Fiordelisi, scrisse il brano Il Cielo Stanotte, esibendosi successivamente anche durante un evento di RTL 102.5.