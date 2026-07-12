Belen Rodriguez in topless alla guida della barca: "Ma qual è il senso?". La risposta agli hater è durissima

Dopo oltre due anni da single, Belen Rodriguez ha deciso di uscire allo scoperto e ufficializzare la relazione con Gaetano Fidanzati, personal trainer milanese. La showgirl argentina, in vacanza a Corfù, ha condiviso sui social un romantico bacio con il nuovo compagno, mettendo fine alle indiscrezioni. Lo scatto ha però acceso il dibattito tra i follower, con numerosi commenti critici ai quali Belen ha risposto senza mezzi termini.

Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati: il bacio che ufficializza la relazione

Dopo un periodo complicato dal punto di vista personale, Belen Rodriguez sembra aver ritrovato la serenità accanto a Gaetano Fidanzati. Durante la vacanza a Corfù, la conduttrice ha pubblicato una serie di immagini che raccontano momenti di relax e complicità con il nuovo fidanzato.

Tra gli scatti, quello che ha attirato maggiormente l'attenzione è il bacio condiviso sui social, accompagnato da una dedica ispirata a una canzone della cantante spagnola Carla Morrison: "Voglio darti un bacio, per trascorrere il mio tempo con te. Tieni i tuoi segreti, ma io ti adoro e ti aspetto".

La risposta di Belen agli hater: "Due anni e mezzo da sola mi sembrano giusti"

Tra i commenti ricevuti, un utente ha accusato la showgirl di cercare "l'ennesimo tappabuchi", invitandola a imparare a stare da sola.

La replica di Belen Rodriguez è arrivata immediatamente: "Due anni e mezzo da sola mi sembrano giusti per capire come stare bene, poi la vita fa le sue magie".

A chi invece le ha suggerito di mantenere privata la relazione, la conduttrice ha risposto spiegando il motivo della sua scelta: "Perché mai non dovrei farlo? Tanto le foto me le fanno i paparazzi, almeno qui condivido il mio racconto".

Infine, non è mancata una risposta decisa nei confronti di chi continua a criticarla dopo anni di esposizione mediatica: "Sono 20 anni che sono esposta a critiche. Con tutti i guai che ho affrontato, mi può fregare qualcosa di tre cog***ni che non si fanno una vita".

Il video in topless divide i social: la replica di Belen e la citazione di Sabrina Ferilli

Durante la vacanza greca, Belen Rodriguez ha pubblicato anche un video girato dal fidanzato che la mostra alla guida di uno scafo in mare, in topless ma senza immagini esplicite.

Anche questo contenuto ha generato numerose discussioni. A chi le ha chiesto provocatoriamente quale fosse il senso del video, Belen ha risposto con ironia: "Se non lo trovi tu".

Un altro follower ha invece scherzato facendo riferimento ai Mondiali di calcio e alla celebre promessa di Sabrina Ferilli dopo lo Scudetto della Roma. La showgirl ha replicato con un omaggio all'attrice: "Di Sabrina Ferilli ce n'è una sola".

"Notti": la risposta di Belen sulla passione con Gaetano Fidanzati

Tra le domande più curiose dei follower, una riguardava l'intesa con il nuovo compagno. Alla domanda se avesse trascorso una "notte di fuoco" con Gaetano Fidanzati, Belen Rodriguez ha risposto con una sola parola: "Notti".

Una replica breve ma eloquente, che ha lasciato intendere come tra i due la complicità e la passione siano già molto forti.