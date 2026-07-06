Belen Rodriguez confessa il suo dolore: "Le ferite riemergono, ma oggi sto meglio"

Dopo settimane di silenzio, Belen Rodriguez ha deciso di raccontare per la prima volta il delicato periodo che ha attraversato negli ultimi mesi. La showgirl argentina ha condiviso una lunga riflessione sui social, parlando della crisi personale che l'ha colpita e del percorso che le ha permesso di ritrovare serenità grazie all'affetto della sua famiglia e delle persone più vicine.

Il difficile momento vissuto da Belen Rodriguez

Nelle ultime settimane Belen Rodriguez si è trovata ad affrontare una fase particolarmente complessa della sua vita. Tra le indiscrezioni circolate sul suo conto e le difficoltà personali, la conduttrice è finita al centro dell'attenzione mediatica.

A rendere ancora più complicato quel periodo sono state anche le polemiche nate dopo la notizia della mancata conduzione de L'Isola dei Famosi, oltre alla vicenda legata al danneggiamento di alcune automobili, episodio per il quale la showgirl è stata accusata di omissione di soccorso. Una situazione che aveva spinto i suoi legali a intervenire per chiarire la sua posizione. Argomenti belen rodriguez

Il messaggio della showgirl: "Scegliere di amarsi un'altra volta"

Oggi, però, Belen Rodriguez appare decisamente più serena. Attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, la showgirl ha raccontato il percorso che le ha consentito di superare uno dei momenti più difficili della sua vita, ringraziando la sua famiglia e le persone che le sono rimaste accanto, tra cui anche gli ex compagni Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Nel suo sfogo, Belen ha scritto: "I tempi duri arrivano per tutti, ci sono sofferenze, ci sono ferite che arrivano in profondità senza che uno se ne accorga, e ad un certo punto senti un vuoto incolmabile, perché loro sono riemerse, sono riaperte.

Ma con pazienza e circondata dalla mia famiglia e dalle amicizie giuste si smette di stare male. Diventa una scelta che piano piano diventa reale, scegliere di amarsi un'altra volta. È quello che sto cercando di fare da tempo, a volte ci riesco, altre un po' meno... adesso, per esempio, ho il cuore contento.

Tutti abbiamo o avremo dei problemi. La cosa importante è non mollare mai. È importante attraversare il dolore, non metterlo sotto il tappeto, perché prima o poi viene fuori".