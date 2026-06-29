Anna Pettinelli lascia Amici: il futuro è a Tale e Quale Show. Amadeus in pole per sostituirla

Anna Pettinelli dice addio ad Amici di Maria De Filippi. Dopo sei partecipazioni nelle ultime sette edizioni del talent show di Canale 5, la speaker radiofonica non prenderà parte alla stagione 2026. L'indiscrezione è stata anticipata dal giornalista Giuseppe Candela nella rubrica C'è Chi Dice del settimanale Chi.

Anna Pettinelli lascia Amici dopo sei edizioni

Negli ultimi sette anni, Anna Pettinelli ha ricoperto il ruolo di insegnante di canto in ben sei edizioni di Amici di Maria De Filippi, saltando soltanto quella del 2022, poi vinta da Angelina Mango.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela, la speaker avrebbe deciso di prendersi una nuova pausa dal programma.

"Nella prossima edizione del talent show di Maria De Filippi, la speaker radiofonica non vestirà più i panni della professoressa di canto. Aveva debuttato in questo ruolo nel 2019 e, dopo una breve pausa, era tornata nello show nel 2023", scrive il giornalista.

Il futuro di Anna Pettinelli potrebbe essere a Tale e Quale Show

L'addio ad Amici non significherebbe però un anno lontano dalla televisione. Sempre secondo le indiscrezioni, Anna Pettinelli sarebbe vicina a entrare nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda su Rai 1.

Questa volta, però, la speaker parteciperebbe in veste di concorrente, cimentandosi nelle celebri imitazioni musicali del format.

Tra gli altri nomi che circolano come possibili protagonisti del programma figurano anche Maurizio Ferrini (alias la signora Coriandoli), Chiara Squaglia, Sabina Stilo, Gabriele Vagnato, Antonio Casanova e Nathaly Caldonazzo.

Amadeus favorito per sostituire Anna Pettinelli ad Amici?

L'uscita di Anna Pettinelli apre inevitabilmente il toto-nomi per il nuovo insegnante di canto.

Nelle ultime ore il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Amadeus, che ha recentemente ufficializzato la risoluzione del contratto con Warner Bros. Discovery. Al momento, un ritorno in Rai appare poco probabile e Mediaset potrebbe rappresentare la destinazione più naturale per il conduttore.

Il rapporto tra Amadeus e il mondo di Maria De Filippi è già consolidato: il presentatore è stato infatti ospite e giudice del Serale di Amici, lasciando un'impressione positiva sia sul pubblico che sulla produzione.