Temptation Island, Cristian avrebbe tradito Soraya: ecco le chat con un'altra donna

A distanza di circa un mese e mezzo dal falò di confronto che ha sancito la fine della loro storia a Temptation Island, Cristian Mascolino e Soraya Sabetta tornano prepotentemente al centro del gossip. E questa volta a far discutere non sono le dinamiche vissute nel villaggio, ma quanto sarebbe accaduto diversi mesi prima della loro partecipazione al programma.

A riaccendere i riflettori sull'ex coppia è stata inizialmente un'indiscrezione rilanciata dal blogger Lorenzo Pugnaloni. Secondo la sua ricostruzione, Soraya avrebbe scoperto soltanto adesso un presunto episodio di infedeltà di Cristian risalente al gennaio 2025, quando i due erano ancora fidanzati.

Nelle ultime ore, però, alla vicenda si è aggiunto un nuovo capitolo: l'esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato sui social alcune presunte chat attribuite a Cristian con un'altra ragazza, conversazioni che risalirebbero proprio al periodo della relazione con Soraya.

L'indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni

Tutto è iniziato con alcune storie pubblicate su Instagram da Lorenzo Pugnaloni. Il blogger ha sostenuto che Soraya sarebbe venuta recentemente a conoscenza di quanto accaduto nel gennaio dello scorso anno. Cristian e Soraya, secondo la cronologia ricostruita dallo stesso Pugnaloni, stavano insieme dal novembre 2024.

«Soraya ha appena scoperto un tradimento di Cristian risalente a gennaio 2025, loro stavano insieme da novembre 2024», ha scritto il blogger.

Pugnaloni ha poi aggiunto un particolare destinato inevitabilmente ad alimentare la curiosità dei fan di Temptation Island: avrebbe visionato personalmente alcune conversazioni tra Cristian e un'altra ragazza.

Secondo quanto raccontato dall’esperto si gossip, dai messaggi emergerebbe un atteggiamento di corteggiamento e anche la volontà di organizzare un incontro.

«Ho visto anch'io le chat di lui con una ragazza, con il tipico atteggiamento di chi ci vuole provare. Chat in cui lui chiede addirittura a questa ragazza di vedersi. La conversazione è molto lunga ed è lampante il corteggiamento. Soraya è scioccata. E ho tutto salvato», ha spiegato Pugnaloni.

Deianira Marzano pubblica le presunte chat di Cristian

Tornando alla stretta attualità, nelle ultime ore è però emerso un elemento nuovo.

Deianira Marzano, esperta di gossip molto attiva sui social, ha infatti pubblicato alcune presunte chat attribuite a Cristian Mascolino con un'altra ragazza, risalenti al periodo in cui il protagonista di Temptation Island era ancora legato sentimentalmente a Soraya Sabetta.

Gli screenshot diffusi da Marzano sembrerebbero quindi inserirsi nella stessa vicenda raccontata da Pugnaloni e potrebbero rappresentare un primo riscontro visivo rispetto alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi.

Soraya sarebbe rimasta scioccata dalla scoperta

Secondo quanto riferito da Pugnaloni, Soraya avrebbe appreso soltanto recentemente dell'esistenza di queste conversazioni e sarebbe rimasta particolarmente colpita dalla scoperta. Un retroscena che assume inevitabilmente un peso diverso alla luce del percorso vissuto dalla coppia a Temptation Island e della successiva rottura arrivata davanti al falò di confronto. La loro storia sembrava ormai appartenere al passato, ma le indiscrezioni emerse nelle ultime ore hanno nuovamente acceso l'attenzione dei fan sui due ex protagonisti del programma.

Adesso gli occhi sono puntati soprattutto su Cristian Mascolino. Resta da vedere se deciderà di rompere il silenzio e fornire la propria versione dei fatti dopo la diffusione delle presunte chat oppure se preferirà non intervenire.

Nel frattempo, quello che sembrava un capitolo definitivamente chiuso tra Cristian e Soraya torna a far discutere il pubblico di Temptation Island.