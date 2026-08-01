Temptation Island, Cristian e Nicole sempre più vicini: spuntano nuovi indizi

L'ultima puntata di Temptation Island, andata in onda mercoledì scorso, ha svelato cosa è accaduto alle coppie a un mese dalla conclusione dell'esperienza nel villaggio.

Tra i protagonisti anche Soraya Sabetta e Cristian Mascolino. I due avevano deciso di partecipare al programma perché Soraya nutriva ormai forti dubbi sui sentimenti del fidanzato. Al termine del percorso, la coppia ha scelto di separarsi.

Nel frattempo, secondo le indiscrezioni, Soraya sarebbe tra le possibili candidate al prossimo trono di Uomini e Donne (ne abbiamo parlato QUI).

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La frequentazione con l'ex tentatrice Nicole Cena

Nel corso del confronto finale è emerso che, dopo il programma, Cristian ha iniziato a frequentare Nicole Cena, una delle single presenti nel villaggio. Da quel momento tra i due sarebbe nata una conoscenza che, stando agli ultimi indizi social, starebbe diventando sempre più importante.

Cristian, tornato alla vita di tutti i giorni, ha ripreso anche la sua attività lavorativa, condividendo alcuni momenti sui propri profili social.

Gli indizi social coinvolgono anche le famiglie

A far discutere i fan sono alcuni movimenti sui social network. Cristian avrebbe iniziato a seguire il fratello di Nicole, mentre l'ex tentatrice avrebbe ricambiato seguendo la sorella di Cristian.

Un semplice scambio di "follow", ma che per molti rappresenterebbe il segnale di una conoscenza ormai estesa anche alle rispettive famiglie, lasciando intendere una frequentazione sempre più assidua.

Naturalmente, al momento, nessuno dei due ha confermato ufficialmente l'evoluzione del rapporto.

Nicole torna sui social: "Due mesi incredibili"

Anche Nicole è tornata a utilizzare i propri profili social, mostrando grande entusiasmo nel ritrovare i suoi follower dopo la conclusione del programma.

«Eccomi qua, sono tornata! Sono un po' emozionata. Sono passati due mesi e sono stati due mesi davvero incredibili. Sono stati due mesi che sono andati al di là di ogni immaginazione, di ogni pensiero che mi ero fatta. Sono stati due mesi inaspettati, sicuramente è il termine giusto da utilizzare.

Mi siete mancati! Mi è mancato tornare un po' a quella che è la normalità, ricondividere con voi tutte le mie giornate. Quindi da oggi ricominciamo da qua, ripartiamo insieme! Sono veramente tanto tanto contenta... E voi come state?».