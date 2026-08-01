Temptation Island, i protagonisti tornano sui social: selfie, sfoghi e ringraziamenti

Dopo oltre due mesi di silenzio forzato, i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island sono finalmente tornati sui social. Il motivo? È terminato il rigido vincolo contrattuale che li obbligava a non pubblicare contenuti fino alla conclusione del programma e dello speciale "Un mese dopo".

A distanza di appena 24 ore dalla messa in onda dell'ultimo appuntamento, quasi tutti i concorrenti hanno ripreso possesso dei propri profili Instagram e TikTok, condividendo selfie, messaggi di ringraziamento e riflessioni rivolte ai follower.

Rosario cambia look, Alessandra sceglie la sobrietà

Tra i primi a tornare online c'è stato Rosario Monetti, che ha sorpreso i fan mostrando un look completamente rinnovato. Il cambiamento non è passato inosservato e ha subito scatenato commenti, critiche e ironia sui social.

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Più discreto il ritorno della sua ex fidanzata Alessandra Ciociola, che ha preferito pubblicare semplicemente un selfie, senza aggiungere alcuna didascalia.

Cristian e Soraya ripartono con lunghi messaggi ai follower

Molto più articolati, invece, i post di Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, che hanno voluto celebrare la fine del periodo di silenzio imposto dal programma.

Cristian ha scritto: "Adesso posso finalmente mostrarvi anche questa parte di me, quella lontana dalle telecamere, fatta di quotidianità e lavoro. Grazie a chi ha scelto di restare qui: da oggi si riparte, insieme".

Soraya ha invece ringraziato chi l'ha sostenuta durante il percorso televisivo: "Grazie a chi non si è fermato alla superficie, ma ha scelto di andare più in profondità. A chi ha saputo guardare oltre le apparenze e vedere la persona, con i suoi pregi, i suoi difetti e la sua verità. Grazie per ogni messaggio, per ogni parola di affetto e per il sostegno".

Selfie, frasi motivazionali e profili privati

Anche Giovanni Grazioso è tornato su Instagram con un selfie accompagnato dalla frase: "Solo ed esclusivamente grazie, vi amo troppo".

La sua ex Sabrina Soussi ha invece scelto una citazione dal tono motivazionale: "Potete spegnere la luce attorno a me, ma non il sole che porto dentro".

Rientro essenziale anche per Danilo D'Angelo e Francesca Coppola, che si sono limitati a condividere un selfie con un breve ringraziamento.

Diamante Crispino ha affidato il suo ritorno a una frase riflessiva: "Non serve correre, serve sapere dove stai arrivando". Mentre Bernadette Cinguegrana ha semplicemente pubblicato una propria fotografia.

Gabriele e Sara ancora in silenzio

Tra gli altri protagonisti, Iris De Lorenzis ha condiviso un classico "dump" fotografico del mese di luglio, senza alcun riferimento all'esperienza televisiva. Andrea Petraroli, invece, ha reso il proprio profilo Instagram privato.

Per il momento, gli unici a non aver ancora pubblicato alcun contenuto dopo la fine del programma sono Gabriele Govoni e Sara Palumbieri, che continuano a mantenere il silenzio sui rispettivi profili social.