Temptation Island, boom di follower dopo il reality: Giovanni domina la classifica, Alessandra è la regina tra le fidanzate

L'ultima edizione di Temptation Island, conclusasi soltanto pochi giorni fa, non è stata soltanto quella dei record in termini di ascolti televisivi. Il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha avuto un impatto enorme anche sui social, dove i protagonisti hanno visto crescere in maniera esponenziale il numero dei propri follower su Instagram.

Tra falò infuocati, colpi di scena, nuovi flirt e rotture inaspettate, il pubblico si è appassionato alle vicende delle coppie, premiando molti dei protagonisti con migliaia di nuovi seguaci desiderosi di continuare a seguirne la vita anche dopo la fine del programma.

La classifica dei fidanzati: Giovanni è il re dei social

Tra i protagonisti maschili è Giovanni Grazioso a conquistare il primato assoluto. Il suo profilo Instagram è passato da circa 29.600 follower a ben 266 mila, registrando la crescita più significativa.

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Alle sue spalle si piazza Cristian Mascolino, che è salito da 34.400 a 234 mila follower.

Sul gradino più basso del podio c'è Gabriele Govoni, passato da 28.300 a 77.900 follower.

Questa la classifica completa dei fidanzati:

Giovanni: da 29.600 a 266 mila follower;

Cristian Mascolino: da 34.400 a 234 mila;

Gabriele Govoni: da 28.300 a 77.900;

Rosario Monetti: da 19.800 a 70.200;

Danilo D'Angelo: da 5.900 a 38.500;

Diamante Crispino: da 4.200 a 19.700;

Andrea Petraroli: da 3.100 a 10.500 follower.

Tra le fidanzate vince Alessandra

Sul fronte femminile è Alessandra Ciociola a registrare la crescita più importante. Il suo profilo è passato da 17.500 follower a 134 mila.

Seconda posizione per Francesca Coppola, salita da 9.100 a 118 mila follower, mentre completa il podio Soraya Sabetta, che ha raggiunto quota 103 mila.

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