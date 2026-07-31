Temptation Island, boom di follower dopo il reality: Giovanni domina la classifica, Alessandra è la regina tra le fidanzate

L'ultima edizione di Temptation Island, conclusasi soltanto pochi giorni fa, non è stata soltanto quella dei record in termini di ascolti televisivi. Il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha avuto un impatto enorme anche sui social, dove i protagonisti hanno visto crescere in maniera esponenziale il numero dei propri follower su Instagram.
Tra falò infuocati, colpi di scena, nuovi flirt e rotture inaspettate, il pubblico si è appassionato alle vicende delle coppie, premiando molti dei protagonisti con migliaia di nuovi seguaci desiderosi di continuare a seguirne la vita anche dopo la fine del programma.
La classifica dei fidanzati: Giovanni è il re dei social
Tra i protagonisti maschili è Giovanni Grazioso a conquistare il primato assoluto. Il suo profilo Instagram è passato da circa 29.600 follower a ben 266 mila, registrando la crescita più significativa.
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Alle sue spalle si piazza Cristian Mascolino, che è salito da 34.400 a 234 mila follower.
Sul gradino più basso del podio c'è Gabriele Govoni, passato da 28.300 a 77.900 follower.
Questa la classifica completa dei fidanzati:
- Giovanni: da 29.600 a 266 mila follower;
- Cristian Mascolino: da 34.400 a 234 mila;
- Gabriele Govoni: da 28.300 a 77.900;
- Rosario Monetti: da 19.800 a 70.200;
- Danilo D'Angelo: da 5.900 a 38.500;
- Diamante Crispino: da 4.200 a 19.700;
- Andrea Petraroli: da 3.100 a 10.500 follower.
Tra le fidanzate vince Alessandra
Sul fronte femminile è Alessandra Ciociola a registrare la crescita più importante. Il suo profilo è passato da 17.500 follower a 134 mila.
Seconda posizione per Francesca Coppola, salita da 9.100 a 118 mila follower, mentre completa il podio Soraya Sabetta, che ha raggiunto quota 103 mila.
Seguono:
- Sabrina Soussi: 83.200 follower;
- Sara Palumbieri: da 19.100 a 68.600;
- Bernadette Cinquegrana: da 6.800 a 39.500;
- Iris De Lorenzis: da 4.400 a 22.100 follower.