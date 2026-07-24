Grande Fratello Vip, spuntano i primi nomi del cast della nuova edizione: ecco chi potrebbe entrare nella Casa

Manca ancora diverse settimane al debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma sul web e sui social sono già iniziate a circolare le prime indiscrezioni sui possibili concorrenti del reality di Canale 5.

Dopo il successo dell'ultima stagione, Mediaset ha deciso di confermare alla conduzione Ilary Blasi, affiancata ancora dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Una scelta che testimonia la fiducia dell'azienda nei confronti della squadra che ha riportato il format ai vertici degli ascolti.

Ilary Blasi confermata alla guida del reality

Inizialmente il ritorno del programma sembrava tutt'altro che scontato, soprattutto dopo le polemiche che avevano coinvolto la precedente gestione del reality. Tuttavia, la stagione appena conclusa ha ottenuto risultati convincenti sia in termini di share sia di interesse del pubblico.

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2026/2027, Pier Silvio Berlusconi ha ufficializzato il ritorno del Grande Fratello Vip, annunciando una partenza già all'inizio della nuova stagione televisiva, anticipando così altri programmi di punta della rete.

Giovanni Grazioso tra i primi nomi in circolazione

Tra i concorrenti più chiacchierati c'è Giovanni Grazioso, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island.

Il giovane siciliano ha conquistato il pubblico grazie al suo percorso sentimentale e alla storia con Sabrina, diventando uno dei volti più apprezzati del programma estivo. Proprio per questo motivo il suo nome viene indicato tra i candidati più credibili per entrare nella Casa.

Le indiscrezioni: tre vip vicini alla firma

Nelle ultime ore la blogger Deianira Marzano ha rilanciato un'indiscrezione sui social che riguarda altri possibili concorrenti del reality.

Secondo quanto riferito, sarebbero vicini alla firma:

Alessio Sakara

Rosario Guglielmi

Lucia Pavan

Al momento non esistono conferme ufficiali da parte di Mediaset, ma i tre nomi stanno già facendo discutere gli appassionati del programma.

Chi sono i possibili concorrenti

Rosario Guglielmi è conosciuto dal pubblico per la partecipazione a Temptation Island, dove aveva vissuto una relazione molto seguita con Lucia Ilardo.

Alessio Sakara, campione di arti marziali miste e volto televisivo, rappresenterebbe uno dei profili sportivi di maggior richiamo. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato anche al talent Amici, alimentando ulteriormente le indiscrezioni.

Infine c'è Lucia Pavan, ricordata dagli appassionati di Uomini e Donne come una delle prime troniste del celebre dating show di Maria De Filippi.

Quando arriveranno le conferme ufficiali

Come accade ogni anno, il cast definitivo del Grande Fratello Vip dovrebbe essere svelato tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, quando Mediaset inizierà la promozione ufficiale della nuova edizione.

Fino ad allora continueranno a rincorrersi indiscrezioni e rumor, ma soltanto l'annuncio ufficiale della produzione chiarirà quali saranno i veri protagonisti della prossima stagione del reality più longevo della televisione italiana.