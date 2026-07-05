Grande Fratello Vip, torna in onda a settembre il reality di Canale 5: le novità sul cast e la nuova edizione

La nuova stagione televisiva di Mediaset inizia a prendere forma e, mentre L'Isola dei Famosi è già pronta per il debutto, emergono le prime indiscrezioni sui reality che animeranno il palinsesto di Canale 5. Secondo le ultime voci, il Biscione avrebbe deciso di puntare su una sola versione del Grande Fratello, una scelta che potrebbe lasciare temporaneamente fuori una delle due conduttrici protagoniste dell'ultima stagione.

Grande Fratello: Mediaset valuta una sola edizione per la prossima stagione

Nell'ultima annata televisiva, il pubblico ha assistito a una doppia proposta del reality più longevo della televisione italiana. In autunno è andato in onda il Grande Fratello Nip, affidato alla conduzione di Simona Ventura, mentre nei mesi successivi è tornato il Grande Fratello Vip, guidato da Ilary Blasi dopo l'uscita di scena di Alfonso Signorini.

La decisione di proporre due edizioni era stata favorita dal rinvio della nuova stagione de L'Isola dei Famosi, completamente rinnovata e registrata nelle Filippine con Selvaggia Lucarelli alla conduzione e Alvin nel ruolo di inviato. Argomenti grande fratello

ilary blasi

Ora, però, lo scenario sembrerebbe destinato a cambiare radicalmente.

L'Isola dei Famosi pronta al debutto cambia i piani di Canale 5

Con L'Isola dei Famosi già realizzata e pronta per la messa in onda, Mediaset dovrà gestire il palinsesto evitando lunghi rinvii che potrebbero favorire la diffusione di indiscrezioni e spoiler.

Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato dall'esperto di televisione Lorenzo Pugnaloni, nella prossima stagione televisiva ci sarebbe spazio per una sola edizione del Grande Fratello. La scelta sarebbe quindi tra il format Nip condotto da Simona Ventura e quello Vip affidato a Ilary Blasi.

Ascolti TV: il Grande Fratello Vip avrebbe ottenuto risultati migliori

Analizzando l'andamento delle due edizioni, il Grande Fratello Nip non avrebbe raggiunto i risultati sperati. Nonostante alcune dinamiche sentimentali abbiano coinvolto il pubblico, il reality non sarebbe riuscito a mantenere alta l'attenzione fino alla finale, registrando ascolti considerati inferiori alle aspettative.

Diversa, invece, la situazione del Grande Fratello Vip. Dopo una partenza caratterizzata dalle polemiche legate all'uscita di scena di Alfonso Signorini, il programma avrebbe mostrato una crescita costante nel corso delle settimane, arrivando alla finale con risultati d'ascolto particolarmente positivi.

Anche la conduzione di Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, avrebbe contribuito a consolidare il successo del format all'interno dei palinsesti di Canale 5.

Ilary Blasi favorita per il ritorno del Grande Fratello Vip

Secondo le indiscrezioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, sarebbero già iniziati i provini per una nuova edizione del Grande Fratello Vip, anche se la messa in onda potrebbe slittare a dopo la pausa invernale.

Al momento, invece, non emergono informazioni relative a una nuova stagione del Grande Fratello Nip, alimentando l'ipotesi che Simona Ventura possa restare temporaneamente fuori dai programmi di prima serata della rete.

Secondo quanto riportato dall'esperto di gossip Amedeo Venza, il Grande Fratello Vip dovrebbe comunque tornare in onda già da settembre con la conferma di Ilary Blasi alla conduzione. Il cast della nuova edizione sarebbe composto da un massimo di 15 concorrenti.