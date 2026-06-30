Grande Fratello, Federica Petagna ritrova l'amore: chi è il nuovo fidanzato dell'ex gieffina

Dopo la fine della storia d'amore con Stefano Tediosi, Federica Petagna sembra aver definitivamente voltato pagina. L'ex concorrente del Grande Fratello è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, scegliendo un evento speciale per ufficializzare la relazione davanti a tutti.

Il debutto ufficiale con Yuri Orlandi

La giovane ha partecipato al matrimonio del calciatore Stephan El Shaarawy e dell'influencer Ludovica Pagani, condividendo sui social alcuni momenti della cerimonia e del ricevimento. Al suo fianco, per la prima volta in modo così evidente, c'era Yuri Orlandi, l'uomo che ha conquistato il suo cuore.

Le immagini pubblicate hanno immediatamente attirato l'attenzione dei fan, confermando le indiscrezioni che circolavano da tempo sulla nuova relazione dell'ex gieffina. Argomenti grande fratello

Chi è Yuri Orlandi

Ma chi è il nuovo compagno di Federica Petagna? Yuri Orlandi è un manager e, a differenza della fidanzata, è estraneo al mondo dello spettacolo. Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, la loro storia sarebbe iniziata già da qualche tempo, anche se i due avevano preferito mantenere il massimo riserbo.

La scelta di presentarsi insieme al matrimonio di Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani rappresenta quindi il primo vero passo pubblico della coppia, mettendo fine ai rumor e confermando ufficialmente la loro relazione.

Tanti volti noti al matrimonio di El Shaarawy e Ludovica Pagani

Le nozze del campione della Roma e dell'influencer hanno riunito numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e dei social. Tra gli invitati erano presenti anche Matteo Guerra, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, che hanno condiviso sui rispettivi profili social foto e video della giornata, regalando ai follower alcuni momenti esclusivi della celebrazione.

L'evento si è trasformato così in una vera e propria passerella di volti noti, attirando grande attenzione anche sul web.

Federica Petagna ritrova il sorriso dopo Stefano Tediosi

Per Federica Petagna sembra dunque essere iniziato un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Dopo la fine della relazione con Stefano Tediosi, che aveva fatto molto discutere i fan del Grande Fratello, l'ex gieffina appare oggi serena e pronta a vivere questa nuova storia d'amore senza più nascondersi.