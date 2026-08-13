Shaila Gatta, il nuovo amore non è più un mistero: spuntano altre foto con Simone Camolese

Non sembrano esserci ormai più dubbi sulla nuova vita sentimentale di Shaila Gatta. Dopo la fine della passionale e burrascosa relazione con Lorenzo Spolverato, nata nella Casa del Grande Fratello, l’ex velina di Striscia la Notizia avrebbe ritrovato l’amore accanto a Simone Camolese, figlio dell’ex calciatore e allenatore Giancarlo Camolese.

Le prime indiscrezioni avevano iniziato a circolare in occasione del 30esimo compleanno di Shaila, quando alcuni scatti avevano alimentato i sospetti su una particolare sintonia tra i due. Adesso sono arrivate nuove immagini a rafforzare ulteriormente l'ipotesi di una relazione.

A pubblicarle è stata Deianira Marzano, esperta di gossip molto attiva sui social, che ha mostrato altri momenti che vedono insieme Shaila e Simone. Indizi che, dopo quelli dei giorni scorsi, sembrano lasciare sempre meno spazio alla possibilità che si tratti soltanto di un'amicizia.

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Per l’ex protagonista del Grande Fratello potrebbe dunque essere iniziato un nuovo capitolo sentimentale, questa volta lontano dalle telecamere di un reality.

La tormentata storia con Lorenzo Spolverato

La vita sentimentale di Shaila Gatta era finita sotto i riflettori soprattutto durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Proprio nella Casa aveva conosciuto Lorenzo Spolverato, con il quale era nato un legame travolgente, segnato però anche da gelosie, incomprensioni e frequenti momenti di crisi.

Una relazione che aveva diviso il pubblico e dato vita a due schieramenti molto accesi sui social. La passione tra Shaila e Lorenzo non era stata sufficiente, però, a superare le profonde differenze emerse con il passare dei mesi.

Nel marzo 2025, durante la finalissima del Grande Fratello, Shaila aveva annunciato pubblicamente la rottura. Anche dopo la conclusione del reality i due avevano continuato a far parlare, tra dichiarazioni, confronti e indiscrezioni su possibili riavvicinamenti.

Alla fine, tuttavia, le loro strade si sono separate definitivamente.

Le voci sul flirt con Alvise Rigo

Dopo Lorenzo Spolverato, il nome di Shaila Gatta era stato accostato anche ad Alvise Rigo, ex rugbista, modello e attore.

Le indiscrezioni avevano fatto pensare a una possibile frequentazione, ma era stato successivamente lo stesso Rigo a ridimensionare il gossip, smentendo l'esistenza di una relazione sentimentale con l'ex velina.

Adesso lo scenario sembra essere completamente diverso. Al centro dell'attenzione c'è Simone Camolese e i nuovi scatti diffusi sui social sembrerebbero rappresentare un'ulteriore conferma del loro legame.

Dopo mesi nei quali la sua vita privata è stata inevitabilmente associata alla storia vissuta davanti alle telecamere con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta sembra dunque pronta a voltare definitivamente pagina e a vivere un nuovo amore lontano dalla Casa che l'aveva resa una delle protagoniste più discusse del Grande Fratello.